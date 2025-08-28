«Первый удачный случай». Российский безэкипажный катер потопил корабль ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении разведывательного судна украинских военно-морских сил «Симферополь» в дельте Дуная. Цель была поражена с помощью безэкипажного катера, что стало первым удачным применением БЭКов российскими военными. По информации Киева, погиб один военнослужащий, еще несколько пропали без вести. Этот удар был не первой попыткой уничтожить один из новейших кораблей ВМС Украины, однако ранее он, получив повреждения, смог уйти в Одессу.

Российский безэкипажный катер потопил в устье Дуная украинский корабль «Симферополь», сообщили в Минобороны РФ.

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины», — говорится в сводке оборонного ведомства.

По информации российских военных, корабль ВСУ затонул.

Как сообщает «Коммерсантъ», попытки уничтожить этот корабль предпринимались и ранее: в декабре 2024 года российские войска нанесли по нему удар ракетным комплексом «Искандер», но «Симферополь», получив повреждения, смог уйти своим ходом в порт приписки — Одессу.

Реакция Киева

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил факт удара по кораблю, а также сообщил об одном погибшем украинском военнослужащем и нескольких пропавших без вести.

«Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, в настоящее время продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности», — сказал Плетенчук.

По его словам, в настоящее время продолжается поиск нескольких моряков. Один член экипажа погиб.

По информации «Коммерсанта», «Симферополь» был заложен на судостроительном заводе «Ленинская кузница» в Киеве как гражданский рыболовный траулер проекта 502ЭМ.

В 2017 году стало известно, что на основе этого корпуса для ВМС Украины будет построен средний разведывательный корабль. Cпущен на воду в 2019 году, ходовые испытания начались в январе 2020 года.

Водоизмещение — 1220 тонн. Экипаж — 29 человек, автономность плавания — 28 суток.

Был оснащен разведывательным радиотехническим оборудованием (включая станцию радиотехнической разведки «Мельхиор» и широкополосные пеленгаторные антенны Rohde&Schwarz), 30-мм артиллерийской установкой и ПЗРК.

Предназначался для ведения радиоэлектронной разведки и сбора данных о действиях российских военных в акваториях Черного и Азовского морей.

«Первый подтвержденный случай»

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов подтвердил, что российский безэкипажный катер впервые смог потопить корабль ВМС Украины.

«Это первый подтвержденный Минобороны РФ случай поражения российским безэкипажным катером корабля украинских ВМС. Из имевших резонанс эпизодов применения российских БЭКов вспоминается только эпизод с подрывом в районе одного из мостов через Днепр», – сказал он в беседе с ТАСС.

Федутинов выразил надежду, что российские военные в дальнейшем будут активнее использовать безэкипажные катера, потому что это «одно из перспективных направлений развития асимметричных средств вооружения и военной техники».

По словам военного обозревателя Виктора Литовкина, беспилотные морские дроны очень популярны у ВСУ и достаточно давно находятся у них на вооружении. В частности, Киев часто направлял свои безэкипажные катера на Севастополь, Керчь и на Крымский мост. Российские войска научились перехватывать такие катера, а сейчас и сами стали использовать их аналоги.

«Удар по кораблю «Симферополь» — это первый удачный случай применения российского беспилотного морского дрона. Однако я уверен, что ВС РФ продолжат развивать эти технологии»,

– заявил военный обозреватель в беседе с «Газетой.Ru».

Подобные безэкипажные катера могут атаковать не только корабли и суда, которые находятся в море, но и порты и любые объекты на береговой линии.

Плюсы БЭКов

Как пишет «Военная хроника», российские силы решили атаковать украинский корабль в устье Дуная не ракетами, а с помощью БЭКов из-за ряда их особенностей.

Во-первых, безэкипажные катера «решают задачу точечно и в десятки раз дешевле», чем сверхзвуковые противокорабельные ракеты. Во-вторых, БЭКи способны заходить в акваторию «фактически как диверсионная группа» и поражать цель в ближнем бою, а дельта Дуная с ее рельефом и мелководьем плохо подходит для ракетных ударов.

«На украинской территории Дунайская дельта находится в Одесской области. Здесь река разделяется на несколько рукавов, самым крупным из которых является Килийское гирло. Именно по нему проходит граница между Украиной и Румынией, и оно считается самой быстрой частью дельты. Если БЭКи прошли туда и уничтожили цель, то это однозначно успех для РФ», – отмечает издание.

В-третьих, ВС РФ хотели отработать применение морских дронов, и ситуация оказалась подходящей.

Российские военные впервые задействовали отечественные БЭКи на учениях «Июльский шторм» на Балтийском флоте, поразив ими имитатор корабля условного противника. Тогда использовались аппараты-камикадзе с крупной боевой частью, оптическими системами и прямым каналом управления.