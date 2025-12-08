Конгресс США предложил увеличить бюджет программы на ракеты Patriot

Законопроект о расходах на оборону Соединенных Штатов в следующем году предполагает увеличение финансирования программы усовершенствования ракетных систем (MSE) более чем на $1,7 млрд. Это следует из текста документа, который был предложен палатой представителей американского конгресса.

В проекте говорится, что наращивание финансирования достигнуто за счет $1,2 млрд, ассигнованных на общее увеличение программы, $366 млн на ресертификацию ракет PAC-3 MSE — одного из последних вариантов модернизации ЗРК Patriot и $173,6 млн на модернизацию ракет Patriot: AMMPS/DEX — ракетных систем с усовершенствованной памятью и анализом данных.

Программа MSE (Missile Segment Enhancement) — это усовершенствованная версия ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), предназначенной для перехвата и уничтожения различных воздушных угроз.

Ракету PAC-3 MSE используют для защиты от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов, а также гиперзвуковых угроз. Она работает по принципу hit-to-kill — то есть прямого столкновения с целью. Это обеспечивает высокую точность и эффективность без использования взрывчатки.

Ранее на Украине сообщили о критической ситуации с ракетами Patriot.