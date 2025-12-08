«Правильный шаг»: российская теннисистка об уходе под флаг Узбекистана

Российская теннисистка Камилла Рахимова в своем Telegram-канале объяснила, почему решила сменить спортивное гражданство и начать выступать за Узбекистан, и отметила, что с гордостью относится к своим корням.

«Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе — как в профессиональном, так и в личном плане. Мое решение основано на моих амбициях, целях в карьере и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития как спортсменки», — отметила она.

О решении спортсменки сменить спортивное гражданство стало известно 1 декабря.

Рахимова занимает 97-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Наивысшим достижением в ее карьере пока остается 60-я позиция, которую она занимала в декабре 2024 года. В активе спортсменки два титула в одиночном разряде (категория WTA-125) и три — в парных соревнованиях.

7 декабря Рахимова выиграла турнир WTA 125 в Анже (Франция). В финальном матче теннисистка в двух сетах обыграла представительницу Германии Тамару Корпач.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова объяснила переход под флаг Австрии.