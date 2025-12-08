«Нельзя обсуждать по телефону»: почему Зеленский до сих пор не изучил план Трампа

Владимир Зеленский не изучил последние наработки по урегулированию конфликта с Россией, поскольку боится прослушки, сообщают украинские СМИ. Вместо этого он планирует во время визита в Лондон лично заслушать доклад главы своей делегации на переговорах Рустема Умерова. При этом президент США Дональд Трамп уже высказал разочарование нерасторопностью Зеленского, а в Раде обвинили президента в «затягивании» мирного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский не ознакомился с последней версией плана по урегулированию конфликта, поскольку он опасается прослушки. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Актуальную версию плана, предложенного главой США Дональдом Трампом, украинский лидер увидит только во время визита в Лондон 8 декабря, на встрече с главой своей делегации и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.

«Это нельзя делать по телефону — мы же видим, что многие прослушивают. А лично они только сейчас смогут поговорить», — сказал источник агентства.

Таким образом, Зеленский до сих пор не знаком с правками , внесенными после прошедших 2 декабря переговорах президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Тем более не знает он и того, о чем договорились делегации Украины и США в ходе встречи во Флориде 4 и 5 декабря.

Источник агентства добавил, что в документе по-прежнему есть сложные темы, которые требуют дополнительной проработки. При этом самым проблемным по-прежнему назвал территориальный вопрос. Также, по его утверждениям, сейчас в работе находятся сразу несколько проектов мирного плана.

Разочарование Трампа

На тот факт, что Зеленский до сих пор не в курсе актуального содержания плана, уже жестко отреагировал Трамп. Он заявил, что разочарован таким отношением украинского президента.

«Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением. Я узнал об этом несколько часов назад. Его людям нравится [план], а ему — нет. Россию это [предложение США] устраивает», — сказал глава Белого дома.

Позже председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко выразил удивление словами Трампа и попытался опровергнуть его утверждение. По его словам, Зеленский читает «все документы, особенно такие важные и значимые».

Депутат Рады Алексей Гончаренко, напротив, раскритиковал украинского президента. Он заявил, что Зеленский продолжает раздражать главного союзника Киева , от которого страна оказалась полностью зависима. Действия главы государства он назвал «неадекватными с точки зрения попытки достижения мира». Политик предположил, что своим поведением Зеленский пытается тянуть время, однако цель этих действий Гончаренко не понимает. В то же время нардеп Роман Костенко аналогичным образом предлагал руководству Украины затягивать переговоры.

Отреагировали на высказывание Трампа и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Москва не знает о причинах расхождения во мнениях Киева и Вашингтона. Тем не менее, добавил он, сейчас стороны понимают необходимость ведения дипломатической работы в информационной тишине . Песков напомнил, что во время встречи Путина с Уиткоффом была проделана обстоятельная работа, а ее результаты легли в основу обсуждения во Флориде.

Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что представители России и США работают над долгосрочным урегулированием украинского конфликта, а не над установлением временного перемирия. При этом на переговорах 2 декабря стороны сделали шаг вперед в понимании позиций друг друга, а сейчас они заняты стыковкой трудных положений, добавил он.

О последовавших переговорах США и Украины Умеров рассказал лишь, что представители Киева узнали подробности встречи американской делегации с Путиным, а также получили черновики актуальных предложений по урегулированию для обсуждения их с Зеленским.