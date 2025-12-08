На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Нельзя обсуждать по телефону»: почему Зеленский до сих пор не изучил план Трампа

Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план США
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters
Владимир Зеленский не изучил последние наработки по урегулированию конфликта с Россией, поскольку боится прослушки, сообщают украинские СМИ. Вместо этого он планирует во время визита в Лондон лично заслушать доклад главы своей делегации на переговорах Рустема Умерова. При этом президент США Дональд Трамп уже высказал разочарование нерасторопностью Зеленского, а в Раде обвинили президента в «затягивании» мирного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский не ознакомился с последней версией плана по урегулированию конфликта, поскольку он опасается прослушки. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Актуальную версию плана, предложенного главой США Дональдом Трампом, украинский лидер увидит только во время визита в Лондон 8 декабря, на встрече с главой своей делегации и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.

«Это нельзя делать по телефону — мы же видим, что многие прослушивают. А лично они только сейчас смогут поговорить», — сказал источник агентства.

Таким образом, Зеленский до сих пор не знаком с правками, внесенными после прошедших 2 декабря переговорах президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Тем более не знает он и того, о чем договорились делегации Украины и США в ходе встречи во Флориде 4 и 5 декабря.

Источник агентства добавил, что в документе по-прежнему есть сложные темы, которые требуют дополнительной проработки. При этом самым проблемным по-прежнему назвал территориальный вопрос. Также, по его утверждениям, сейчас в работе находятся сразу несколько проектов мирного плана.

Разочарование Трампа

На тот факт, что Зеленский до сих пор не в курсе актуального содержания плана, уже жестко отреагировал Трамп. Он заявил, что разочарован таким отношением украинского президента.

«Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением. Я узнал об этом несколько часов назад. Его людям нравится [план], а ему — нет. Россию это [предложение США] устраивает», — сказал глава Белого дома.

Позже председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко выразил удивление словами Трампа и попытался опровергнуть его утверждение. По его словам, Зеленский читает «все документы, особенно такие важные и значимые».

Депутат Рады Алексей Гончаренко, напротив, раскритиковал украинского президента. Он заявил, что Зеленский продолжает раздражать главного союзника Киева, от которого страна оказалась полностью зависима. Действия главы государства он назвал «неадекватными с точки зрения попытки достижения мира». Политик предположил, что своим поведением Зеленский пытается тянуть время, однако цель этих действий Гончаренко не понимает. В то же время нардеп Роман Костенко аналогичным образом предлагал руководству Украины затягивать переговоры.

Отреагировали на высказывание Трампа и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Москва не знает о причинах расхождения во мнениях Киева и Вашингтона. Тем не менее, добавил он, сейчас стороны понимают необходимость ведения дипломатической работы в информационной тишине. Песков напомнил, что во время встречи Путина с Уиткоффом была проделана обстоятельная работа, а ее результаты легли в основу обсуждения во Флориде.

Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что представители России и США работают над долгосрочным урегулированием украинского конфликта, а не над установлением временного перемирия. При этом на переговорах 2 декабря стороны сделали шаг вперед в понимании позиций друг друга, а сейчас они заняты стыковкой трудных положений, добавил он.

О последовавших переговорах США и Украины Умеров рассказал лишь, что представители Киева узнали подробности встречи американской делегации с Путиным, а также получили черновики актуальных предложений по урегулированию для обсуждения их с Зеленским.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами