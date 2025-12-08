На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Aurus Cashmere требует более 1 млрд рублей от Wildberries

Aurus Cashmere требует более 1 млрд рублей от Wildberries за продажу подделок
true
true
true
close
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Компания Aurus Cashmere направила Wildberries претензию за продажу поддельной одежды под брендом Aurus и требует изъять ее из оборота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания Aurus Cashmere направила досудебную претензию к Wildberries за продажу подделок под брендом Aurus», — отметили представители компании.

В претензии к маркетплейсу компания отмечает, что бренд Aurus является люксовым, и, соответственно, компания не выставляет свои товары на продажу через Wildberries. Также отмечается, что в настоящее время одежда под брендом Aurus отсутствует в свободной продаже.

Компания требует от Wildberries прекратить продажу продукции с товарными знаками Aurus, изъять их из продажи и уничтожить как незаконные. Кроме того, она требует выплатить компенсацию в размере 1,2 миллиарда рублей за нарушение прав на товарные знаки и связанные с этим репутационные риски.

До этого крупнейшие российские банки направили в правительство предложение запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок картами аффилированных структур. В письме, отправленном в правительство, Центральному банку и Администрации Президента, банки настаивают на введении единой цены, независимо от выбранного способа оплаты.

Ранее основательница Wildberries заявила, что запрет скидок на маркетплейсах разгонит инфляцию в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами