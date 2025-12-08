Aurus Cashmere требует более 1 млрд рублей от Wildberries за продажу подделок

Компания Aurus Cashmere направила Wildberries претензию за продажу поддельной одежды под брендом Aurus и требует изъять ее из оборота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания Aurus Cashmere направила досудебную претензию к Wildberries за продажу подделок под брендом Aurus», — отметили представители компании.

В претензии к маркетплейсу компания отмечает, что бренд Aurus является люксовым, и, соответственно, компания не выставляет свои товары на продажу через Wildberries. Также отмечается, что в настоящее время одежда под брендом Aurus отсутствует в свободной продаже.

Компания требует от Wildberries прекратить продажу продукции с товарными знаками Aurus, изъять их из продажи и уничтожить как незаконные. Кроме того, она требует выплатить компенсацию в размере 1,2 миллиарда рублей за нарушение прав на товарные знаки и связанные с этим репутационные риски.

До этого крупнейшие российские банки направили в правительство предложение запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок картами аффилированных структур. В письме, отправленном в правительство, Центральному банку и Администрации Президента, банки настаивают на введении единой цены, независимо от выбранного способа оплаты.

Ранее основательница Wildberries заявила, что запрет скидок на маркетплейсах разгонит инфляцию в стране.