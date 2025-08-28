«Стороны не готовы». На Западе не верят, что Путин и Зеленский встретятся и завершат конфликт

Украина и Россия не готовы положить конец конфликту, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В Вашингтоне подчеркнули, что оба лидера враждующих государств должны захотеть мира. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, вероятно, не состоится, допустил канцлер Германии Фридрих Мерц. В скором времени американский лидер Дональд Трамп сделает заявление по Украине. СМИ пишут, что президент США недоволен Украиной из-за нереалистичности требований Зеленского.

США допускают, что власти России и Украины на данном этапе не готовы завершить конфликт и сесть за стол переговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она также анонсировала скорое выступление американского президента Дональда Трампа, посвященное событиям вокруг Украины.

«Возможно, обе стороны этой войны не готовы к ее прекращению. Президент хочет, чтобы она прекратилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и тоже должны хотеть этого.

Думаю, президент позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу», — отметила Левитт на брифинге.

Она подчеркнула, что Трамп недоволен недавними ударами по Киеву и атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы, но «не удивлен этому», так как конфликт продолжается уже «очень давно».

«Убийства, к сожалению, будут продолжаться до тех пор, пока идет война, и именно поэтому президент хочет, чтобы она закончилась», – добавила пресс-секретарь.

Левитт не уточнила, когда именно Трамп сделает заявление по Украине.

Как пишет журнал The Atlantic, президент США считает требования президента Украины Владимира Зеленского по мирному договору нереалистичными. При этом ему «почти неважно», как урегулировать продолжающийся конфликт.

«Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории», — отмечает издание.

Кроме того, администрация США выступает против публичного обсуждения деталей мирного урегулирования на Украине, считая, что дальнейшие переговоры должны быть закрытыми.

«Не в наших национальных интересах вести дальнейшие переговоры по этим вопросам публично», — приводит издание слова представителя Белого дома.

Отмена встречи

Канцлер Германии Фридрих Мерц в свою очередь заявил, что встреча Путина и Зеленского, «очевидно», в ближайшее время не планируется.

«Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — цитирует канцлера AFP.

Ситуацию вокруг Украины он назвал «напряженной».

На фоне заявлений из Берлина и Вашингтона индекс Мосбиржи резко пошел вниз. К 20:52 мск индекс Мосбиржи падал на 1,07%, до 2 879,8 пункта, следует из данных торгов.

«Ходячая катастрофа»: Уиткоффа обвинили в том, что он все перепутал после встречи с Путиным Западные СМИ сообщили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф нарушил протокол на прошедшей... 28 августа 20:19

Ранее Трамп уже предполагал, что встреча Путина и Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое».

Зеленский 22 августа заявил о готовности встретиться с Путиным, однако предложил, чтобы на встрече присутствовал и Трамп. Тогда начальник протокола США посол Моника Кроули отмечала, что «США исходят из того», что встреча Путина и Зеленского может состояться «в ближайшие две недели». По информации УНИАН, Зеленский рассматривал в качестве принимающей страны Швейцарию, Австрию и Турцию.