Работника нижегородского мясокомбината засосало в фаршмешалку, его не спасли

В Нижнем Новгороде рабочего засосало в станок-фаршмешалку

23-летний работник мясокомбината в Нижнем Новгороде не выжил после того, как получил травму. Об этом сообщает трудовая инспекция региона.

Инцидент произошел, когда мужчина находился на рабочем месте. Он мыл работающий станок-фаршмешалку. В какой-то момент пострадавшего затянуло в лопасти станка.

Прибывшие на место медики госпитализировали сотрудника мясокомбината. Медики направили его в реанимацию и сделали операцию, но спасти не смогли.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники трудовой инспекции.

До этого пекарь попал в больницу, получив травму на производстве. Предварительно, 34-летний мужчина неосторожно обращался с тестораскаточной машиной.

Во время инцидента пострадавшему оторвало руку. Несмотря на серьезную травму, он выжил. Медики оказали ему необходимую помощь. К ситуации подключились сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

Ранее в Тульской области рабочего зажало транспортерной лентой на предприятии.