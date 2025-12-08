На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
11-летняя девочка пережила укус одной из самых ядовитых змей в мире

Укус тигровой змеи едва не оборвал жизнь школьницы из Австралии
7NEWS

Школьница из Австралии пережила укус одной из самых ядовитых змей в мире. Об этом она рассказала местному телеканалу 7NEWS.

Тигровая змея укусила 11-летнюю Залли во вторник, 2 декабря, когда она каталась на скутере в парке в районе Брэбхэм на северо-востоке Перта.

«Я слышала только шорох и все, а потом посмотрела на землю, и там была змея... и я замерла. У меня жгло лодыжку, я посмотрела на нее — она кровоточила. Я просто помчалась к маме со всех ног», — вспоминает пострадавшая.

Залли была срочно доставлена ​​в больницу, где провела 12 часов под пристальным наблюдением медицинского персонала. К счастью, яд рептилии не попал в ее организм.

«Они брали много крови, почти каждый час, чтобы проверить, не меняется ли ее состав под воздействием яда», — сказала Залли.

По словам Маркуса Косентино, который ловит пресмыкающихся уже почти 20 лет, тигровые змеи очень опасны и занимают 10-е место в мире по силе своего яда. Эксперт рекомендовал держаться от змей подальше и наложить тугую повязку, чтобы свести к минимуму вероятность того, что яд попадет в кровоток.

Ранее кошка спасла семью россиян на Бали от змеи и чудом выжила сама.

