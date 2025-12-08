Более 100 пассажиров с симптомами диареи и рвоты оказались на круизном лайнере

На борту круизного лайнера AIDAdiva компании Aida Cruises 101 человек сообщили о симптомах желудочно-кишечного заболевания, включая диарею и рвоту, пишет Mothership.

Вспышка норовируса была зарегистрирована 30 ноября. Этот вирус является одной из основных причин рвоты, диареи и пищевых заболеваний в США. По данным cпециалистов, норовирус передается при прямом контакте, через зараженную пищу или столовые приборы, а также через поверхности.

В ответ на вспышку экипаж изолировал больных пассажиров и персонал, усилил процедуры очистки и дезинфекции, а также собрал образцы для лабораторного анализа.

Круиз AIDAdiva проходит с 10 ноября по 16 декабря в рамках 133-дневного кругосветного рейса, который завершится 23 марта 2026 года, с заходами в США, Англию, Мексику, Японию, Южную Африку и другие страны.

Пассажиры также предупреждаются о необходимости часто мыть руки, пить много жидкости, отдыхать и немедленно обращаться в медицинский центр судна при появлении симптомов заболевания.

