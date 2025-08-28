«Ходячая катастрофа»: Уиткоффа обвинили в том, что он все перепутал после встречи с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи

Reuters: Уиткофф нарушил протокол, придя на встречу с Путиным без стенографиста

Западные СМИ сообщили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф нарушил протокол на прошедшей встрече с Владимиром Путиным в Москве: он пришел в Кремль без стенографиста, что впоследствии вылилось в искаженную передачу позиции российского лидера по украинскому конфликту и привело к «спешно организованному» саммиту на Аляске. На фоне этого журналисты назвали Уиткоффа «беспомощным» посланником и «ходячей катастрофой». Однако Белый дом опроверг сообщения о профнепригодности представителя Трампа.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф нарушил протокол на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из госдепартамента и, таким образом, остался без записи точных предложений Путина»,

— говорится в публикации.

Уиткофф после встречи с Путиным, которая состоялась 6 августа, сообщил Трампу, что Москва якобы готова пойти «на значительные территориальные уступки ради завершения войны на Украине». После этого глава Белого дома заявил о «большом прогрессе» и согласился на саммит с российским лидером на Аляске 15 августа.

«Однако дипломатические усилия вскоре переросли в хаос», — заметило агентство.

В чем обвиняют спецпосланника Трампа?

По информации Reuters, Уиткофф в ходе телефонной беседы с несколькими европейскими лидерами 7 августа дал понять, что Путин «готов вывести войска» из Запорожской и Херсонской областей в обмен на то, что Киев уступит подконтрольные украинской армии части ДНР и ЛНР.

«Уиткофф ушел [со встречи с Путиным], думая, что Россия предлагает «мирный вывод» своих войск из Херсонской и Запорожской областей», — подтвердил американский телеканал NBC.

Журналисты обратили внимание на то, что неверное понимание Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для «спешно организованного» саммита на Аляске.

Впоследствии Уиткофф «изменил свои показания». В ходе телефонного разговора с европейскими советниками по национальной безопасности, который организовал госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель заявил, что Путин «на самом деле не предлагал вывести войска с двух рассматриваемых территорий».

Reuters узнал, что Путин сделал «менее значимые уступки Вашингтону». По данным агентства, российский лидер заявил, что якобы не будет требовать от Запада официального признания Запорожской и Херсонской областей российскими территориями.

«Беспомощный посланник»

Уиткофф допускает серьезные промахи в работе, утверждает Foreign Policy. Журналисты издания считают, что спецпосланник американского президента «беспомощен» и представляет собой «ходячую катастрофу».

«В мире, где точность и профессионализм имеют решающее значение, Уиткофф давно бы уже не работал.

Но он достиг своего нынешнего положения именно потому, что является идеальным воплощением малоинформативного подхода Трампа к международным отношениям. Эти двое людей продолжают давнюю традицию американского презрения к дипломатической экспертизе», — говорится в публикации.

Foreign Policy обратило внимание на то, что Уиткофф не знает названий областей, о которых идет речь в рамках урегулирования украинского конфликта. Издание связывает его ошибки с тем, что он работает в одиночку, не привлекая экспертов Госдепа США .

В администрации Трампа назвали ложными сообщения о том, что Уиткофф исказил позицию Кремля.

Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с NBC подчеркнула, что спецпосланник американского президента «четко обо всем говорит» и вместе с Трампом работает над достижением мира на Украине «с полным и точным пониманием» ситуации.

Уиткофф в текущем году посетил Россию уже пять раз — 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля, а также 6 августа. Спецпосланник президента США признался, что провел в общей сложности примерно 24—25 часов в компании президента России Владимира Путина, помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.