Глава МИД Польши рассказал об экстренном совещании совета Балтийского моря

Глава МИД Польши Сикорский срочно созвал заседание совета стран Балтийского моря
Czarek Sokolowski/AP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский созвал экстренное совещание совета государств Балтийского моря. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня я созвал экстренное заседание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря», — написал польский министр.

По словам Сикорского, заявленное мероприятие посвящено безопасности Европы, а также вооруженному конфликту на территории Украины. При этом, как пишет агентство IAR, заседание уже состоялось и проходило в режиме онлайн. Подробности об итогах совещания не приводятся.

В состав Совета стран Балтийского моря входят также Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Германия и Еврокомиссия.

Накануне глава польского МИД написал, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск хотят разделить Европу и эксплуатировать ее.

Комментируя слова Сикорского, Дмитриев заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС находятся в панике. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разобрался, есть ли для этого основания и при чем тут новая стратегия национальной безопасности США.

Ранее в Госдуме назвали инициаторов возможной войны Европы с Россией.

