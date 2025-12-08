«Ошеломляющие суммы»: кто заплатит за «репарационный кредит» для Украины за счет активов РФ

Основное бремя по обеспечению кредита Украине в €210 млрд под залог замороженных российских активов может лечь на Германию. По данным Politico, Еврокомиссия требует выделить на это до €52 млрд из бюджета ФРГ. Также в тройку крупнейших грантодателей могут войти Франция и Италия — с долями €34 млрд и €25,1 млрд. При этом суммы могут и увеличиться, если некоторые члены ЕС откажутся от участия в инициативе.

Германия может выделить из собственного бюджета наибольшую сумму денег среди всех стран Евросоюза на предоставление Украине кредита под залог замороженных российских активов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на документы.

«Странам ЕС придется индивидуально выделить миллиарды евро в качестве гарантий для срочного предоставления кредита Украине на сумму до €210 млрд, при этом Германия обеспечит до €52 млрд», — пишет издание.

Причиной для такого экстренного поиска средств послужила позиция премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который отказался одобрять заем под залог замороженных в местном депозитарии (организации, хранящей ценные бумаги и ведущей их учет) Euroclear российских активов. Он объяснил, что желание Еврокомиссии (ЕК) таким образом использовать средства Москвы может привести к тому, что Брюсселю однажды придется самостоятельно возвращать эти деньги России . Для изменения его позиции руководство ЕС предложило странам-участницам предоставить деньги на обеспечение кредита.

В этой связи, по данным издания, ЕК представила дипломатам, выступающим представителями членов Евросоюза, требование о выделении «ошеломляющих сумм» для выделения Киеву так называемого репатриационного кредита. На бюджет Германии ложится 24,4% от выделяемой суммы, Франции — 16,2% (€34 млрд), Италии — 12% (€25,1 млрд) и Испании — 9% (€18,9 млрд). Вклад остальных стран ЕС не превысит 4,9%. Однако эти значения могут вырасти, если некоторые государства, например, Венгрия, на которую предлагают возложить взнос в €2,4 млрд, откажутся присоединяться к инициативе. В то же время Politico не исключает, что взять на себя часть нагрузки могут и страны, не входящие в объединение.

Помимо этого, газета раскрывает содержание презентации Еврокомиссии, согласно которой из €210 млрд кредита €115 млрд будут направлены на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, €50 млрд — на компенсацию дефицита в бюджете страны и €45 млрд — на погашение кредита, выделенного Киеву странами G7 в 2024 году. В случае если инициативу все-таки одобрят, деньги украинским властям выделят шестью платежами в течение года. При этом к Киеву будут применены меры по предотвращению разворовывания этих средств.

Эксперты против, но Еврокомиссия настаивает

Еврокомиссия ищет способы финансирования Киева под залог замороженных российских активов, несмотря на позицию связанных организаций и экспертов. Например, 2 декабря стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не поддержал план по предоставлению Украине «репарационного» кредита в €140 млрд. А еще раньше представители Euroclear предупреждали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту, что выделение Киеву денег за счет замороженных российских активов навредит собственным европейским финансовым рынкам, а также инвестиционному климату стран. Кроме того, потенциальные ответные действия России повлекут новые правовые проблемы для европейских государств.

5 декабря фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц попытались лично убедить Де Вевера одобрить использование хранящихся в Бельгии российских средств, однако ему удалось отстоять свою позицию, согласно которой такой шаг слишком опасен для Брюсселя. Глава ЕК в ответ заявила о необходимости всем странам Евросоюза «подвергаться одинаковому риску». Кроме того, позже европейским чиновникам удалось найти способ навсегда заблокировать попавшие под санкции активы без единогласного одобрения всех стран — членов объединения.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что попытки Европы украсть замороженные активы нашей страны являются воровством. Он предупредил о разработке Москвой пакета ответных мер. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что ответственность за кражу денег будут нести как конкретные люди, так и целые страны.