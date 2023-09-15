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Политика

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Харьковом. Военная операция на Украине, день 569-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 569-й день

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Алексей Майшев/РИА Новости
Группировка «Запад» ВС РФ сорвала ротацию ВСУ в районе поселка Двуречная в Харьковской области. В Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях Украины сообщили о взрывах. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52. Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Комсомольск-на-Амуре. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:52

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу» заявил, что вооруженные силы страны применяют украинскую технику и оружие для атак на Крым.

Подоляк отрицает данные Sky News о том, что для атаки на Севастополь ВСУ применили британские крылатые ракеты Storm Shadow.

08:40

В Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях Украины утром произошли взрывы.

08:30

Президент Украины Владимир Зеленский, который на следующей неделе поедет в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, может посетить Вашингтон, где встретится с президентом Джо Байденом, сообщают американские СМИ.

08:23

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в начале этой недели прибывший в Россию с официальным визитом, покинул Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 15 сентября северокорейский лидер осмотрел инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

08:16

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52.

08:11

Попытка Вооруженных сил Украины провести ротацию своих подразделений на передовых позициях в районе Двуречной в Харьковской области была сорвана в результате действий группировки российских войск «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

08:07

Военные ВСУ за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 224 снаряда, в том числе кассетные боеприпасы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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