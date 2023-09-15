ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Харьковом. Военная операция на Украине, день 569-й

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Лидер КНДР Ким Чен Ын, в начале этой недели прибывший в Россию с официальным визитом, покинул Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 15 сентября северокорейский лидер осмотрел инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».