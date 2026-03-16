Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Звездный адвокат оценил шансы Долиной выиграть суд против мошенников

Global Look Press

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил шансы народной артистки России Ларисы Долиной выиграть суд против обманувших ее мошенников. Специалиста цитирует NEWS.ru.

По словам Жорина, ситуация с Долиной довольно типичная для дел о мошенничестве: когда суд уже признал осужденных виновными в мошенничестве по уголовному делу, то для гражданского процесса многое упрощается: факт мошенничества уже установлен и вина конкретных лиц доказана.

Главная сложность, продолжил юрист, — не выиграть суд, а получить деньги, особенно если у осужденных нет официальных активов — средств, квартир, автомобилей. Он уточил, что по подобным делам наиболее вероятны частичное взыскание или многолетнее исполнительное производство.

«Но шанс взыскать со злоумышленников деньги у Долиной все-таки есть. Иногда средства удается вернуть частично. Например, через арест имущества, наложенный еще во время следствия, или через будущие доходы осужденных», — сказал он.

Жорин добавил, что даже находясь в колонии, осужденные могут работать, а после освобождения приставы смогут удерживать у них часть зарплаты, доходов, имущества, которые появится позже.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры в Хамовниках, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря 2025 года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Ранее Долина вновь стала востребованной на корпоративах после скандала с квартирой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!