Звездный адвокат оценил шансы Долиной выиграть суд против мошенников

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил шансы народной артистки России Ларисы Долиной выиграть суд против обманувших ее мошенников. Специалиста цитирует NEWS.ru.

По словам Жорина, ситуация с Долиной довольно типичная для дел о мошенничестве: когда суд уже признал осужденных виновными в мошенничестве по уголовному делу, то для гражданского процесса многое упрощается: факт мошенничества уже установлен и вина конкретных лиц доказана.

Главная сложность, продолжил юрист, — не выиграть суд, а получить деньги, особенно если у осужденных нет официальных активов — средств, квартир, автомобилей. Он уточил, что по подобным делам наиболее вероятны частичное взыскание или многолетнее исполнительное производство.

«Но шанс взыскать со злоумышленников деньги у Долиной все-таки есть. Иногда средства удается вернуть частично. Например, через арест имущества, наложенный еще во время следствия, или через будущие доходы осужденных», — сказал он.

Жорин добавил, что даже находясь в колонии, осужденные могут работать, а после освобождения приставы смогут удерживать у них часть зарплаты, доходов, имущества, которые появится позже.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры в Хамовниках, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря 2025 года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Ранее Долина вновь стала востребованной на корпоративах после скандала с квартирой.