Поляк нашел обломки неопознанного воздушного объекта у границы с Украиной

RMF FM: обломки воздушного объекта нашли в Люблинском воеводстве Польши
Czarek Sokolowski/AP

Фрагменты неопознанного воздушного объекта обнаружили на территории Люблинского воеводства Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По информации журналистов, обломки нашли во Влодавском районе, недалеко от польско-украинской границы. Житель деревни Кшивовежбы наткнулся на части воздушного объекта во время вырубки деревьев в лесистой местности.

«Это могут быть обломки военного воздушного объекта — беспилотника или ракеты. Остатки вонзены в деревья и землю, по несколько десятков сантиметров в длину, они серого цвета, а на некоторых можно увидеть маркировку на английском языке», — говорится в материале.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. При этом ожидается, что расследование на себя возьмет военная полиция.

В феврале на пляже румынского курорта Мамая на Черном море нашли обломки беспилотного летательного аппарата. Как рассказали представители Береговой охраны Румынии, вынесенные на берег металлические фрагменты дрона обнаружил прохожий, который впоследствии сообщил о находке экстренным службам. На место выезжали правоохранители, прокуратура уезда Констанца начала расследование.

Ранее неизвестный БПЛА упал на территории воинской части в стране НАТО.

 
