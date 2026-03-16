У больной раком желудка Лерчек нашли новую опухоль

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Shot: у блогерши Лерчек нашли доброкачественную опухоль мозга
Михаил Воскресенский/РИА Новости

У блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) нашли новую опухоль. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника издания, доброкачественное новообразование обнаружили в мозге. Оно, рассказал инсайдер, вызывает регулярные головные боли, поскольку сдавливает ткани мозга.

Утверждается, что опухоль обнаружили после проведения МРТ несколько дней назад.

Сейчас Валерия Чекалина одновременно проходит курсы лучевой и химиотерапии. Кроме того, сообщает издание, у нее диагностировали лимфогенный канцероматоз — осложнение, которое случается только на четвертой стадии рака. При нем опухоль проникает в лимфатические сосуды, из-за чего появляется боль в груди, сильная одышка и сухой кашель.

Адвокаты Лерчек попросили Гагаринский суд Москвы приостановить рассмотрение уголовного дела блогерши — ее диагноз входит в перечень тех, которые препятствуют дальнейшему отбыванию наказания.

В отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. В суде свою вину Чекалина не признала.

Недавно после четвертых родов у Чекалиной обнаружили рак желудка.

Ранее бывший муж попросил об отмене домашнего ареста для Лерчек.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
