У больной раком желудка Лерчек нашли новую опухоль

У блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) нашли новую опухоль. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника издания, доброкачественное новообразование обнаружили в мозге. Оно, рассказал инсайдер, вызывает регулярные головные боли, поскольку сдавливает ткани мозга.

Утверждается, что опухоль обнаружили после проведения МРТ несколько дней назад.

Сейчас Валерия Чекалина одновременно проходит курсы лучевой и химиотерапии. Кроме того, сообщает издание, у нее диагностировали лимфогенный канцероматоз — осложнение, которое случается только на четвертой стадии рака. При нем опухоль проникает в лимфатические сосуды, из-за чего появляется боль в груди, сильная одышка и сухой кашель.

Адвокаты Лерчек попросили Гагаринский суд Москвы приостановить рассмотрение уголовного дела блогерши — ее диагноз входит в перечень тех, которые препятствуют дальнейшему отбыванию наказания.

В отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. В суде свою вину Чекалина не признала.

Недавно после четвертых родов у Чекалиной обнаружили рак желудка.

Ранее бывший муж попросил об отмене домашнего ареста для Лерчек.