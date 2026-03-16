ЕГЭ — 2026: полное расписание экзаменов, все периоды и даты по предметам

Совсем скоро выпускники 11-х классов начнут сдавать ЕГЭ. По традиции единый государственный экзамен пройдет в три этапа — досрочный, основной и дополнительный. Досрочный стартует уже 20 марта, а основной начнется в июне. Подробное расписание ЕГЭ в 2026 году, изменения в заданиях и критериях оценки, эффективные способы подготовки — в материале «Газеты.Ru».

ЕГЭ в 2026 году: этапы проведения

В 2026 году единый государственный экзамен будут сдавать около 750 тысяч человек. Даты проведения ЕГЭ регулирует приказ министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2025 №798/1904.

В 2026 году ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа:

* досрочный период — с 20 марта по 20 апреля,

* основной период — с 1 июня по 9 июля,

* дополнительный период — с 4 по 25 сентября.

В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки.

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Досрочный период ЕГЭ в 2026 году

В 2026 году досрочный период ЕГЭ начнется 20 марта.

Даты экзаменов досрочного периода ЕГЭ:

* 20 марта — география, литература;

* 24 марта — русский язык;

* 27 марта — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

* 31 марта — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

* 3 апреля — иностранные языки (устная часть);

* 7 апреля — информатика, обществознание;

* 10 апреля — история, химия.

* 13 апреля — резервный день: русский язык;

* 16 апреля — резервный день: математика базового уровня, математика профильного уровня;

* 17 апреля — резервный день: биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;

* 20 апреля — резервный день: география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.

Досрочно сдавать экзамены могут:

* выпускники 11 классов, которые полностью освоили учебный план или индивидуальный учебный план, не имеют академических задолженностей, получили зачет за итоговое сочинение (изложение) и допуск от педагогического совета школы;

* обучающиеся по программам среднего профессионального образования; обучающиеся иностранных образовательных организаций;

* выпускники прошлых лет — только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, и по решению государственной экзаменационной комиссии.

Основной период ЕГЭ в 2026 году

В 2026 году основной период ЕГЭ стартует 1 июня. В расписании также предусмотрены резервные и дополнительные дни.

* 1 июня — история, литература, химия;

* 4 июня — русский язык;

* 8 июня — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

* 11 июня — обществознание, физика;

* 15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);

* 18 июня — иностранные языки (устная часть), информатика;

* 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

Важно Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени

Резервные дни основного периода

* 22 июня — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;

* 23 июня — биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (устная часть), история, обществознание;

* 24 июня — по всем учебным предметам;

* 25 июня — по всем учебным предметам.

Дни пересдачи

Для выпускников предусмотрены дополнительные дни экзаменов. В это время разрешается один раз пересдать один из предметов по выбору, чтобы повысить результат.

Такая возможность предоставляется выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ. При этом важно понимать, что учитываться будет только конечный результат пересдачи. Предыдущий результат аннулируется. Если выпускник сдаст экзамен хуже, чем в первый раз, все равно зачтется второй результат.

* 8 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;

* 9 июля — биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (устная часть), история, обществознание.

Дополнительный период ЕГЭ в 2026 году

Дополнительный период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется 4 сентября. Ею могут воспользоваться те, кто не сдал в основной срок экзамены по обязательным предметам — русскому языку и базовой математике, либо не набрал минимальные баллы по этим предметам, либо результаты экзамена по какой-либо причине были аннулированы.

Даты дополнительного периода ЕГЭ:

* 4 сентября — русский язык;

* 8 сентября — ЕГЭ по математике базового уровня.

Резервный день:

25 сентября — ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Обязательные предметы и предметы по выбору в 2026 году

В 2026 году структура ЕГЭ остается прежней. Для получения аттестата всем выпускникам необходимо сдать два обязательных экзамена: русский язык и математика (доступна на двух уровнях — базовый и профильный).

* Базовый уровень оценивается по пятибалльной шкале. Он подтверждает освоение программы и дает право на получение аттестата, но не учитывается при поступлении в вузы.

* Профильный уровень оценивается по 100-балльной системе. Результаты этого экзамена необходимы для абитуриентов технических, экономических и естественно-научных специальностей.

Предметы по выбору

Перечень ЕГЭ по выбору остается прежним. Выпускник самостоятельно формирует набор экзаменов в зависимости от требований конкретного вуза:

* литература,

* физика,

* химия,

* биология,

* география,

* история,

* обществознание,

* информатика,

* иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).

Изменения в ЕГЭ в 2026 году

Серьезных изменений в сдаче ЕГЭ в 2026 году нет, но некоторые уточнения по предметам важно иметь в виду.

Русский язык

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2026 года по русскому языку почти не отличается от предыдущей демоверсии, рассказала «Газете.Ru» преподаватель русского языка в Домашней школе Фоксфорда Елена Шкляева.

Внесено изменение, связанное с расширением языкового материала, в формулировку задания №7. Теперь там будут представлены слова с грамматической ошибкой, включая нарушения словообразовательных, морфологических и синтаксических норм. Например, «запечатлить» вместо правильного «запечатлеть», «свойственный для него» вместо «свойственный ему», «выйграть» вместо «выиграть» и прочее. Елена Шкляева преподаватель русского языка в Домашней школе Фоксфорда

Молодым людям, которые готовятся самостоятельно, педагог советует помнить, что в словарях мы можем найти несколько допустимых вариантов. Например: брелоки/брелки, выздоровею/выздоровлю.

«На экзамене правильным вариантом считается только литературная норма»,

— напомнила эксперт.

По словам Елены Шкляевой, сочинение на ЕГЭ по русскому языку будет оцениваться более мягко на наличие логических ошибок.

«Если их нет, то выпускник получает два первичных балла, а если же допущены одна или две логические ошибки, ученик теряет один балл.

Также стоит обратить внимание на важный момент: если в сочинении 149 слов или менее, то такая работа не засчитывается и оценивается по всем критериям нулем баллов, т.е. задание считается невыполненным», — подчеркнула педагог.

На некоторых важных моментах акцентирует внимание кандидат педагогических наук, доцент Института иностранных языков МПГУ, эксперт Московского центра качества образования, научный сотрудник Центра филологического общего образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования Алексей Конобеев.

«В русском языке уточнили, какие именно пособия по грамматике, справочники и словари будут считаться нормативными. Также в одном из заданий увеличили количество логических ошибок, которые можно допустить в ответе и все равно получить балл по критерию», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Информатика

Методист по математике Онлайн-школы №1 Мария Пудлич рассказала «Газете.Ru», что в 2026 году структура и содержание ЕГЭ по информатике остаются прежними, поэтому выпускникам не стоит ожидать изменений в типах заданий или логике экзамена. Однако появилось одно важное техническое нововведение.

«Экзамен полностью переходит на использование открытого и импортозамещенного программного обеспечения. Это означает, что все файлы, которые будут использоваться в заданиях, будут представлены только в определенных форматах: *.ods — для заданий 3, 9, 18 и 22, *.odt — для задания 10 и *.txt — для заданий 17, 24, 26 и 27», — подчеркнула Мария Пудлич.

Поэтому ученикам важно заранее привыкнуть работать с такими форматами и понимать, как корректно открывать и обрабатывать эти файлы в своей среде разработки.

Литература

По литературе изменилось начисление баллов за некоторые задания, обращает внимание Алексей Конобеев.

«За задания 5 и 10 на сопоставление теперь можно получить 7 баллов (вместо 8). Зато за сочинение теперь максимальный балл стал 20 (вместо 18). Дополнительные баллы можно получить за фактологическую точность сочинения. Другими словами, если при рассуждении ученик не делает фактических ошибок, это поощряется баллами», — пояснил эксперт.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Что учесть при подготовке к ЕГЭ

Несмотря на то, что до экзаменов остается не так много времени, еще есть возможность отшлифовать знания и точечно подготовиться к ЕГЭ, считают эксперты.

Выстраиваем приоритеты

Для подготовки к экзаменам не нужно искать какие-то новые алгоритмы выполнения заданий, говорит Алексей Конобеев. А вот выстроить приоритеты очень важно.

«Сейчас крайне важно проверить — знание каких тем у вас пока еще западает по сравнению с остальными. Как это сделать? В демоверсии экзамена, размещенной на сайте ФИПИ, есть файл, который часто обходят вниманием школьники. Это кодификатор экзамена. В нем перечислены все темы, которые в принципе могут быть на экзамене. Это не значит, что там будут темы сочинений, но в таблице кодификатора, например, по иностранному языку, написаны все общие темы, а также весь грамматический материал и все элементы словообразования», — пояснил Алексей Конобеев.

Эксперт Московского центра качества образования советует посмотреть все темы в кодификаторе и определить, какими из них вы владеете хуже. Еще есть время сосредоточиться на проблемных моментах.

Также на сайте ФИПИ есть банк открытых заданий ЕГЭ по каждому предмету. В этом банке вы можете выполнять задания и проверить правильность ваших ответов. Важно помнить, что в банке хранятся задания не только прошлого года, но и за гораздо больший срок, поэтому вам могут попасться задания устаревших форматов. При выборе заданий обязательно сравнивайте их формулировки с демоверсией экзамена этого года. Алексей Конобеев эксперт Московского центра качества образования

Решаем пробники

Лучший способ получить четкое представление, что именно ждет на экзамене, — решить пробный вариант, считает Елена Шкляева. Так можно узнать свой уровень подготовки на данный момент, выяснить, какие задания вызывают наибольшие затруднения.

«Имеет смысл отдельно поработать над заданиями, дающими большее количество баллов. Например, в тестовой части экзаменационной работы по русскому языку за два из 26 заданий можно получить по 2 балла (№8 и №22) — их стоит потренировать отдельно. Следует учесть и опыт тех, кто сдавал экзамен в предыдущие годы. Так, с рядом заданий (к примеру, на правописание приставок и букв после приставок (№10), суффиксов (№11) и др.) обычно справляется меньше половины одиннадцатиклассников — наиболее популярным ошибкам выпускников следует уделить больше внимания», — рассказала Елена Шкляева.

Для отработки каждого тестового задания важно не только повторить теорию, но и вооружиться надежным алгоритмом его решения. Для того чтобы выучить слова-исключения, эксперт рекомендует использовать методику изучения иностранных языков.

Попробуйте повесить список слов к определенному правилу на видных местах — в ванной, на кухне, у компьютера, а через несколько дней замените их на слова по другой теме. Елена Шкляева преподаватель русского языка в Домашней школе Фоксфорда

Также эксперт подчеркивает, что выполнение задания №27 ЕГЭ по русскому языку — написание сочинения — может принести целых 22 балла, а значит, над ним нужно хорошо поработать. Важно ознакомиться с критериями оценивания, понять и запомнить структуру ответа и обязательно потренироваться.

Выстраиваем правильный график

Подготовка к экзаменам требует четкой организации, отмечает преподаватель биологии, автор методики интенсивной подготовки к ЕГЭ по биологии, эксперт образовательного маркетплейса «Инфоурок» Максим Ададуров.

«Я рекомендую начать с того, чтобы оценить, сколько времени у вас осталось до экзамена. Это поможет понять, сколько материала нужно охватить и как распределить его по дням», — говорит он.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Советы эксперта при подготовке к ЕГЭ.

* Составьте график занятий, выделив время на каждый предмет, чтобы не перегружать себя.

* При изучении материала используйте активные методы: выделяйте ключевые моменты в текстах, а также делайте заметки.

* Практика — важная часть подготовки, поэтому решайте не только тематические задания, но и задания прошлых лет. Это не только поможет вам понять формат реальных экзаменационных вопросов, но и выявит ваши слабые места.

* Не забывайте делать регулярные перерывы. Например, вы можете использовать технику «Помодоро»: учитесь 25 минут, затем делайте пятиминутный перерыв. Это поможет избежать усталости и поддерживать концентрацию.

* Заботьтесь о своем здоровье: соблюдайте режим сна, правильно питайтесь и занимайтесь физической активностью. Это поддержит вашу энергию и общее самочувствие.

* Не стесняйтесь обращаться за помощью к учителям и одноклассникам. Обсуждение экзаменационных вопросов с другими может значительно улучшить понимание материала и сделать процесс обучения более увлекательным.

Как подготовиться к ЕГЭ: советы психолога Подготовку к экзаменам важно воспринимать не как изнурительный марафон, а как процесс, в котором результат достигается постепенно и за счет правильной организации времени, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн. Советы психолога: • Не жертвуйте базовыми ресурсами: сном, отдыхом и прогулками. Даже если высыпаться, но весь день проводить за учебниками, постепенно накапливается усталость и снижается концентрация. Поэтому важно сохранять полноценный выходной день, когда школьник полностью освобожден от занятий и может переключиться. • Нагрузка должна быть распределена равномерно. Подготовка по принципу «один день учусь восемь часов, а потом несколько дней отдыхаю» редко приносит результат. Лучше заниматься регулярно в течение недели, чередуя предметы и обязательно добавляя в расписание спорт, отдых и другие виды активности. Если весь день посвящен только предмету, к вечеру возникает эмоциональное истощение и даже отторжение. • Помните про прогулки и общение со сверстниками. Свежий воздух помогает снять напряжение и эмоционально перезагрузиться, а разговоры с друзьями, которые находятся в той же ситуации, снижают уровень тревоги. • Занимайтесь спортом. Физическая активность должна оставаться частью привычного режима. Если вы раньше не занимались, стоит добавить хотя бы небольшую нагрузку. • Работайте над тревожностью. Отдельное внимание стоит уделить тревоге, которая у многих подростков появляется задолго до экзаменов. Родителям и педагогам важно не усиливать ее запугиванием, а поддерживать ребенка и напоминать, что экзамены — важный, но не единственный этап жизни. Полезно обсуждать альтернативные варианты и показывать, что путь к цели может быть разным. • Родителям важно не занимать позицию строгого учителя. У подростка и так достаточно требований со стороны школы, и дополнительное давление дома только усиливает стресс. Гораздо важнее создать ощущение поддержки и уверенности в том, что ребенок не остается один на один со своими трудностями.

Нюансы подготовки к ЕГЭ по информатике

При подготовке к ЕГЭ по информатике Мария Пудлич рекомендует довести до автоматизма навык быстрого написания небольших и корректных программ для типовых задач.

РИА Новости

«В первый месяц лучше сосредоточиться на базовом синтаксисе выбранного языка программирования. Оптимальным выбором для большинства учеников становится Python, потому что он позволяет быстрее писать рабочие решения. На этом этапе важно уверенно освоить основы: ввод и вывод данных, типы данных и операции, условные конструкции, циклы, работу со списками, строками и множествами, а также функции и срезы строк», — рассказала Мария Пудлич.

Далее она советует выстроить подготовку по блокам заданий — от простого к сложному. Последний месяц подготовки эксперт рекомендует посвятить тренировке в условиях, максимально приближенных к экзамену.

Полезно каждую неделю решать по два полноценных варианта, соблюдая строгий тайминг: около часа на задания 1–8, примерно полтора часа на задания 9–23, а сложные задачи 24–27 оставлять на оставшееся время. Обязательно нужно закладывать 15–20 минут на проверку и тестирование программ. Отдельное внимание стоит уделить типичным причинам потери баллов. Чаще всего это ошибки ввода и вывода данных или неправильная работа с файлами, особенно в заданиях 24–27. Мария Пудлич методист по математике Онлайн-школы №1

Также нередко встречаются неэффективные алгоритмы: программа работает на тестовых данных, но не справляется с полным набором из-за ограничений по времени или памяти. Бывают и ошибки интерпретации условия, например, когда в логическом выражении упускается один из элементов.

И, наконец, важный стратегический момент на самом экзамене — правильно распределять время.

«Иногда ученики слишком долго пытаются решить сложные задания 24–27 и не успевают проверить более простые. Между тем именно задания 1–23 формируют основу итогового балла. Сначала стоит обеспечить их правильное выполнение, а уже потом переходить к более сложным задачам», — рекомендует методист.