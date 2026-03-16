В двух московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: ограничения ввели в Шереметьево и Жуковском
В московских аэропортах Шереметьево и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — сказано в сообщении.

Также в Росавиации пассажиров предупредили о возможной корректировке расписания части рейсов. Там уточнили, что меры были приняты исходя из соображений безопасности.

Только за эту ночь на подлете к Москве было сбито 48 украинских беспилотников. Взрывы были слышны в районе Одинцово и Домодедово. О звуках пролетающих дронов сообщили жители Дубны и Истринского района.

Утром 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более чем за сутки на подлете к столице сбили 139 вражеских дронов. По его словам, атака беспилотников на город продолжается. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, уточнил он.

