В двух московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В московских аэропортах Шереметьево и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — сказано в сообщении.

Также в Росавиации пассажиров предупредили о возможной корректировке расписания части рейсов. Там уточнили, что меры были приняты исходя из соображений безопасности.

Только за эту ночь на подлете к Москве было сбито 48 украинских беспилотников. Взрывы были слышны в районе Одинцово и Домодедово. О звуках пролетающих дронов сообщили жители Дубны и Истринского района.

Утром 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более чем за сутки на подлете к столице сбили 139 вражеских дронов. По его словам, атака беспилотников на город продолжается. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, уточнил он.

Ранее был назван тип дронов, атакующих Москву три дня подряд.