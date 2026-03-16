«Блокировка началась». Тысячи россиян жалуются на сбои в работе Telegram

В Госдуме заявили о признаках того, что Telegram не будет работать в России

Эксперты считают, что Роскомнадзор уже приступил к полной блокировке Telegram на территории России. Число жалоб на сбои сервиса резко выросло, особенно сильные проблемы наблюдаются при попытке подключения через домашний интернет. В Госдуме заявили «Газете.Ru», что власти продолжают диалог с руководством мессенджера, а также сравнили Telegram с «нелегальным мигрантом», подлежащим депортации.

Роскомнадзор мог уже приступить к полной блокировке работы Telegram на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Чаще всего мессенджер не работает у пользователей домашнего интернета.

«Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP-адресов. Сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. При этом, как правило, чтобы все подгрузить, требуется ждать несколько минут»,

— сказал автор интернет-издания «Код Дурова».

Он добавил, что в городах, где интернет работает только по «белым спискам», подключиться к Telegram через телефон невозможно даже с использованием VPN .

При этом автор интернет-издания kod.ru Владислав Войтенко указывает, что нередко VPN не помогает получить доступ к мессенджеру даже на компьютерах.

«Мы тоже фиксируем проблемы. Задержки и торможения наблюдались давно, но вчера появились жалобы, что Desktop-версия (программа для компьютера. — прим.) Telegram перестала работать полностью», — заявил «Коммерсанту» президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин.

Он отметил, что конкретные типы проблем у пользователей зависит от многих факторов, таких как тип используемой сети, оператор и их местонахождение.

«Судя по всему, государственные органы применяют разные условия в разных регионах, возможно, в качестве теста. Поэтому единого подхода пока нет»,

— добавил Амелькин.

Тем временем сервис Detector404 сообщает о 8 тысячах жалоб на сбои в работе Telegram за прошедшие сутки. Портал «Сбой.рф» информирует еще о 4,2 тыс. жалоб, полученных 16 марта и 12,7 тыс. — днем ранее.

16 марта Таганский суд Москвы выписал Telegram новый штраф. От владельца мессенджера требуют выплатить 35 млн рублей «за неудаление запрещенной информации о призывах к экстремистской деятельности», пишет РИА Новости.

В предыдущий раз Telegram оштрафовали менее месяца назад — 25 февраля компании присудили штраф в 7 млн рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

Госдума не знает о блокировке

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что на вопрос о начале блокировки Telegram могут достоверно ответить только в Роскомнадзоре и Минцифры РФ. Однако, по его информации, российские власти продолжают переговоры с руководством компании-разработчика мессенджера.

«Насколько я знаю, идет определенный диалог . Telegram несколько сотен тысяч аккаунтов удалил. Может быть, этого недостаточно. Для того, чтобы не было домыслов, нужно четкое разъяснение. Любая неизвестность рождает слухи, любые слухи рождают домыслы, домыслы рождают спекуляции, спекуляции рождают манипуляцию, манипуляция рождает хаос, поэтому это не очень хороший путь. Мы все-таки надеемся на какое-то разумное объяснение и понимание», — сказал депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в комментарии «Газете.Ru» и вовсе сравнил Telegram с «незаконным мигрантом», который «работает в России, но ее законов не соблюдает», а потому «подлежит депортации». По его словам, мессенджер перестанет работать уже в ближайшее время.

12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что для работы в России руководство Telegram должно не только соблюдать законы, но и «быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят».

При этом еще 17 февраля Telegram-канал Baza со ссылкой на источники писал, что Telegram могут полностью заблокировать уже к 1 апреля. В Роскомнадзоре в ответ на запрос «Газеты.Ru» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.