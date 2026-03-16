Экс-нардеп Рады рассказал о начале парламентского кризиса на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский теряет контроль над парламентом, поэтому угрожает депутатам Рады отправкой на фронт. На Украине начинается парламентский кризис с «забастовкой» нардепов, отказывающихся голосовать по законопроектам. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Как напомнил Килинкаров, в украинском парламенте сегодня не существует «голосов монокоалиции» для принятия решений по таким внутриукраинским вопросам, как, например, законопроект о налогах. Поэтому на голосовании не достигается нужное количество голосов, подчеркнул он.

«Налицо системный парламентский кризис», — считает политик.

По словам бывшего депутата Рады, для Зеленского это «серьезнейшая проблема», потому что основа его власти – лояльность парламента и полный контроль над ним. Килинкаров указал на то, что президент теряет этот контроль.

«Это не фигура речи и не пустые угрозы в адрес депутатов. Я думаю, он готов пойти безгранично далеко по вопросу контроля [парламента] и принуждения депутатов к голосованию за те проекты законов, которые будет предлагать правительство Зеленского, и он сам лично», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский пригрозил отправить на фронт депутатов, если они не начнут выполнять свои обязанности. Причина — «забастовка» в Раде: парламенту не хватает голосов для принятия законопроектов. При этом украинские СМИ утверждают, что депутаты саботируют голосования с позволения президента, который и сам не хочет принятия ряда инициатив. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

