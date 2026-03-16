Российский слесарь получил 15 лет колонии за госизмену

Самарский областной суд приговорил к 15 годам колонии слесаря механосборочных работ одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона, который передавал представителю Службы безопасности Украины фотографии деталей авиационных двигателей, используемых в военно-транспортной авиации и применяемых в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявили в региональном УФСБ России, передает РИА Новости.

«Фигурант приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу 250 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.

По информации силовиков, в период с 2023 по 2024 год слесарь механосборочных работ проделывал оптико-электронную разведку продукции, которую выпускало его предприятие. Все полученные данные он продавал представителю СБУ.

