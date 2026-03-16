Уроженок Калмыкии задержали в Москве во время антимигрантского рейда

Девушек из Калмыкии задержали из-за внешности во время рейда на складе в Москве

В Москве во время антимигрантского рейда на складе маркетплейса задержали двух уроженок Калмыкии из-за их азиатской внешности. Об этом «Осторожно, новости» рассказала их родственница.

Женщина охарактеризовала ситуацию дискриминацией по внешнему виду. По ее словам, Мария и Светлана (имена изменены — прим. ред.) приехали из Элисты больше 10 лет назад. 16 марта они вышли на разовую подработку на склад в районе Сокольники.

Там же проходил рейд в поисках мигрантов. Утром силовики задержали их и еще 30 человек, оставив коллег славянской наружности продолжать работу.

«Нас забрали, потому что мы нерусские», — уверена Мария.

В участке у них отобрали паспорта и продержали больше часа, но причину задержания так и не сообщили. Когда полицейские убедились, что у девушек российское гражданство, их отпустили.

