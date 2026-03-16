Над Россией сбили 145 украинских беспилотников. Военная операция, день 1482-й

Силы ПВО уничтожили 145 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Значительная часть дронов была перехвачена и уничтожена над Московской областью: 53 беспилотника уничтожены в Подмосковье и 46 БПЛА, летевших на Москву. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам и предприятиям ВПК противника, сообщили в ведомстве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.