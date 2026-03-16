Футболиста ЦСКА признали лучшим молодым полузащитником не из топ-5 лиг

Российский футболист ЦСКА Матвей Кисляк возглавил список лучших молодых центральных полузащитников не из топ‑5 европейских лиг.

Кисляк с 79,5 балла из 100 возможных возглавляет рейтинг Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). На втором месте идет Крист Инао Улай из «Трабзонспора» (78,8), тройку лидеров замкнул Джон Отомево («Хапоэль», 78,6).

Кисляк уже попадал в топы CIES: в январе 2026 года его признали лучшим опорным полузащитником среди футболистов до 22 лет, выступающих вне топ-5 лиг. Он также является самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии центра — его стоимость оценивают в 38-45 миллионов евро.

Кисляк является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал в 2023 году. В текущем сезоне Кисляк провел за московскую команду 31 матч во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и семь результативных передач.

В турнирной ЦСКА опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

Ранее стало известно о намерении ЦСКА обжаровать удаление главного тренера Фабио Челестини в игре РПЛ с «Балтикой».

 
