Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

«Скуф» с Валей Карнавал и Леонидом Якубовичем не выйдет в российский прокат

SoFilm

Компания «Атмосфера кино» отказалась от проката фильма «Скуф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора.

«Да, фильм «Скуф» покинул график релизов компании «Атмосфера кино», — уточнили в компании.

В картине Алексея Степанова сыграли блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал и ведущий Леонид Якубович.

До этого планировалось, что семейная комедия «Скуф» должна была выйти в прокат 16 апреля. В Министерстве культуры РФ уточняли, что заявлений о выдаче прокатного удостоверения на фильм не поступало.

По сюжету Аркадий, увлеченный пивом и компьютерными играми, признан всеми своими близкими типичным скуфом. Однако, когда дочь отказывается пригласить его на свадьбу, он решается на кардинальные перемены и пытается преобразиться, а заодно побороть стереотипы о себе.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!