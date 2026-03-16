Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина арестована после того, как в ее морозилке нашли около 100 туш кошек

В Чехии арестовали женщину, в чьем холодильнике нашли 100 туш кошек
Shutterstock/Sophon Nawit

В Чехии полиция задержала 49-летнюю женщину после того, как в ее квартире обнаружили около 100 туш кошек, хранившихся в морозильнике. Еще 25 животных находились в крайне плохих условиях в небольшой квартире, сообщает местное издание Idnez.

Расследование началось после появления в интернете тревожных видеозаписей. При обыске квартиры полиция обнаружила десятки животных, страдавших от недоедания, инфекций и содержания в антисанитарных условиях.

По данным полиции, кошки жили среди луж собственной мочи и фекалий. Женщина была задержана. По данным полиции, ей предъявлены обвинения по трем эпизодам жестокого обращения с животными, включая содержание животных в неподходящих условиях и пренебрежение уходом за ними.

Этот случай стал одним из нескольких резонансных инцидентов с жестоким обращением с животными, произошедших в Чехии в последнее время, отмечают СМИ.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!