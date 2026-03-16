Женщина арестована после того, как в ее морозилке нашли около 100 туш кошек

В Чехии полиция задержала 49-летнюю женщину после того, как в ее квартире обнаружили около 100 туш кошек, хранившихся в морозильнике. Еще 25 животных находились в крайне плохих условиях в небольшой квартире, сообщает местное издание Idnez.

Расследование началось после появления в интернете тревожных видеозаписей. При обыске квартиры полиция обнаружила десятки животных, страдавших от недоедания, инфекций и содержания в антисанитарных условиях.

По данным полиции, кошки жили среди луж собственной мочи и фекалий. Женщина была задержана. По данным полиции, ей предъявлены обвинения по трем эпизодам жестокого обращения с животными, включая содержание животных в неподходящих условиях и пренебрежение уходом за ними.

Этот случай стал одним из нескольких резонансных инцидентов с жестоким обращением с животными, произошедших в Чехии в последнее время, отмечают СМИ.

Ранее пожилой мужчина оставил кота у зоомагазина, приложив трогательную записку.