Захарова возмутилась, что западные политики не едут на место разрушенной школы в Иране

Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась, что западные политики, которые приезжали Бучу, не посетили для девочек в Иране. Пост об этом появился в Telegram-канале дипломата.

«То самое место, где была подготовлена страшная инсценировка якобы произошедшей там «резни», - почти дословно воспроизводящая фальсификацию Третьего рейха в Неммерсдорфе. <...>. Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?», — написала она.

Захарова опубликовала список западных политиков, которые в период с 2022 по 2025 годы приезжали в Бучу. Там значится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и другие деятели.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. По последним данным в результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

Ранее в МИД Ирана заявили, что удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk.

 
