МИД Турции отказался признать Крым российским

МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по случаю годовщины вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Ведомство отметило, что не признает полуостров российским субъектом.

«В 12-ю годовщину аннексии РФ Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту ситуацию, которая противоречит международному праву», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что турецкая сторона продолжит следить за происходящим на полуострове, в частности, за ситуацией с крымскими татарами.

Референдум о вхождении в состав Российской Федерации прошел в Крыму весной 2014 года. За присоединение к России проголосовало 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин по итогам референдума подписал договор о признании Крыма российским. От полуострова договор о принятии в состав РФ подписали Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый.

