Киркоров рассказал о воровстве в начале карьеры

Певец Филипп Киркоров рассказал изданию «Лотус Медиа», что в начале карьеры совершил кражу.

Киркоров признался, что инцидент произошел во время мировых гастролей с Аллой Пугачевой в 1988 году. В Сингапуре артист заметил в магазине серебряный и золотой фломастер.

«Думаю, какое чудо! А я был гол как сокол. А у меня такие открытки были черно-белые. И я понимаю, что этот фломастер, да на черно-белых открытках. Для поклонников это будет просто… И я принял грех на душу. Я своровал эти два фломастера: схватил и убежал. Думал, сейчас меня поймают, за (пятую точку) схватят», — вспомнил артист.

Киркоров уточнил, что не гордится своим воровством. Ему стыдно за свой поступок. Как подчеркнул певец, это единственная кража за всю его жизнь.

В марте Филипп Киркоров назвал себя первым российским рэпером во время презентации своего нового музыкального альбома Uno. В него вошли как новые треки исполнителя, так и старые хиты. Артист выпустил альбом впервые за шесть лет.

