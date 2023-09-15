Украинскую телеведущую Ефросинину осудили на семь лет колонии за «фейки» об армии

Украинку Марию Ефросинину заочно приговорили к семи годам колонии общего режима в России, ее признали виновной в распространении ложной информации о действиях российской армии. Дело, основанием для которого стали посты в социальной сети, расследовалось с апреля 2022 года. На Украине Ефросинина — почетный посол фонда ООН и известная телеведущая.

Басманный суд Москвы признал украинскую телеведущую Марию Ефросинину виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти» и заочно приговорил ее к семи годам колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное дело против ведущей возбудили 7 апреля 2022 года, основанием для разбирательства стали публикации Ефросининой в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В июле 2022 года она была объявлена в России в федеральный розыск, а в марте 2023 – в международный. В январе 2023-го ее внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

17 мая 2023 года суд в Москве заочно арестовал Ефросинину на два месяца с момента потенциальной экстрадиции в Россию или задержания в стране, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. Она сама, комментируя заочный арест, заявила, что он «не может не радовать», и пообещала «продолжать в том же духе».

После решения российского суда о лишении свободы телеведущая написала в Instagram, что ей «начхать на все эти приговоры».

Чем известна Ефросинина

Мария Ефросинина родилась и выросла в крымской Керчи, однако, по ее собственным словам, не была там с момента присоединения полуострова к России по итогам референдума в 2014 году.

Свою профессиональную карьеру начала в возрасте 19 лет на украинском Первом национальном телеканале, затем работала на «Новом канале», каналах ICTV, «Интер» и «СТБ». Также сотрудничала с российскими каналами «Муз-ТВ», НТВ и ДТВ.

В 2005 году Ефросинина была ведущей музыкального конкурса «Евровидение» в Киеве вместе с Павлом Шилько. В 2006 году попала в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус», а в 2009-м признана «телеведущей года» журналом EGO.

С 2018 года телеведущая является первым на Украине почетным послом фонда ООН в области народонаселения. В 2020-м президент страны Владимир Зеленский наградил Ефросинину орденом «За заслуги» ІІІ степени.

У телеведущей 2,1 млн подписчиков в Instagram, на ее YouTube-канал подписаны 723 тыс. человек. Она также является основательницей благотворительной организации «Фонд Маша», которая помогает женщинам и детям, пострадавшим от насилия.

Дела о фейках против украинцев

В июле 2023 года СК России возбудил уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской. По версии следствия, она распространяла в соцсетях «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины». В квартире Соколовской в Москве прошли обыски.

Кроме того, в июле МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Наталью Мосейчук. Она стала фигуранткой уголовного дела о «возбуждении ненависти или вражды» в марте 2022 года.

В июле 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом), его обвинили в распространении фейков о российской армии и создании экстремистской организации. Министерство внутренних дел России объявило его в розыск. По данным СК, уголовное дело возбудили из-за того, что Гордон призвал «совершить вооруженное нападение на Россию, развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия» после начала военной операции России на Украине.