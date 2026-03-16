В Пензе подросток поджег вышки сотовой связи по заданию неизвестных

В Пензе 17-летний подросток обвиняется в поджоге трех базовых станций сотовой связи по заданию неизвестного куратора. Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, не позднее 7 марта подросток вступил в переписку с неизвестным в мессенджере, который предложил ему заработать, нарушив работу мобильной связи. В течение трех дней юноша нашел в сети расположение трех вышек в Пензе и поджег их.

Все действия он снимал на камеру и получил за это деньги. После поджогов его задержали. Возбуждено уголовное дело о теракте, подросток арестован. Следователи и сотрудники ФСБ проводят экспертизы, устанавливают личность предполагаемого куратора.

До этого на Алтае 18-летняя девушка по заданию «куратора» пыталась сжечь релейный шкаф. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. На движение поездов происшествие не повлияло.

Ранее в Амурской области подросток пытался устроить крушение поезда.