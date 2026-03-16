Юрист объяснил, может ли работодатель уволить сотрудника за токсичность

Юрист Хаминский: попытка уволить сотрудника за токсичность является незаконной
Работодатель не может наказать или уволить сотрудника за токсичное поведение, если оно не отражается на исполнении трудовых обязанностей. Об этом газете «Известия» сообщил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Специалист напомнил, что в трудовом законодательстве существуют три типа дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. При этом работодатели имеют право применять эти меры лишь в случаях, когда сотрудник не исполнил свои обязанности или сделал их ненадлежащим образом по собственной вине.

«Попытка работодателя привлечь сотрудника к ответственности за «токсичное поведение», если они не связаны с неисполнением своих трудовых обязанностей, будет незаконной», — подчеркнул эксперт.

Однако юрист объяснил, что если такая манера общения перерастает в нарушение дисциплины, например, в срыв рабочего процесса, сотрудника можно уволить через процедуру дисциплинарных взысканий. Для этого необходимо внимательно фиксировать каждый случай неисполнения трудовых обязанностей, хамства и нарушений Правил внутреннего трудового распорядка.

Ранее россиянам объяснили, что делать, когда начальство принуждает уволиться.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
