Россиянина приговорили к 14 годам колонии за перевод 13 тысяч рублей

Приморский краевой суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя за денежный перевод ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и украинской армии на общую сумму более 13 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Оленеву.

Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности и госизмене.

Помимо тюремного срока, суд назначил мужчине штраф в размере 150 тысяч рублей и 1 год 4 месяца ограничения свободы после отбытия основанного срока наказания, у него также конфискуют эквивалент перечисленной в указанные организации суммы.

В январе Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии за госизмену и финансирование украинской армии 44-летнего жителя Белгорода. Суд заявил, что мужчина в период с января 2023 года по октябрь 2024 года перевел более 600 тыс. рублей на нужды Вооруженных сил Украины и организации «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее экс-лейтенант полиции на Урале получил 18 лет за диверсию на транспорте.

 
