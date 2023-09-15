Завербованный россиянин угнал на Украину вертолет Ми-8. Стало известно, кто был с ним на борту

Российский летчик Максим Кузьминов в августе угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину, вместе с ним на борту были еще два члена экипажа, сообщило издание Baza. По словам летчика, его коллег «ликвидировали», однако их семьи до сих пор не знают о судьбе своих родственников. В Минобороны РФ не комментировали предполагаемый угон вертолета, однако сообщили, что он пропал без вести. Кто был на борту и что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

9 августа 28-летний россиянин Максим Кузьминов угнал с аэродрома в Курске вертолет Ми-8, пишет Telegram-канал Baza. Он направил воздушное судно в сторону Харьковской области. Вместе с ним на борту были еще два члена экипажа. Появилось две версии произошедшего. Одна из них — вертолет сбился с ориентиров. Другая — завербованный пилот, действуя под контролем разведки Украины, угнал Ми-8.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что завербовало Кузьминова и убедило его пойти на преступление. 5 сентября Кузьминов выступил на пресс-конференции в Киеве. Он рассказал, что маршрут Ми-8 был заранее согласован. Вертолет летел на предельно малой высоте и в режиме радиомолчания. По словам пилота, во время пересечения границы по нему открыли огонь и ранили в ногу.

Летчик рассказал, что двое других членов экипажа об угоне ничего не знали и не хотели сдаваться украинской стороне.

Однако на борту не было оружия, а управлять вертолетом умел только он. По словам Кузьминова, он пытался успокоить членов экипажа, но они начали «агрессивно себя вести», а после приземления вышли из вертолета и побежали в сторону границы. Пилот считает, что их могли «ликвидировать». Эту информацию подтверждал и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Кто такой Максим Кузьминов?

Кузьминов окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. В разговоре с Baza сокурсники описали молодого человека как «типичного спортсмена». По их словам, Кузьминов всегда хотел летать, однако был суетливым и не выделялся в учебе. При этом никаких «странных наклонностей» за ним замечено не было.

После училища Кузьминова отправили на Дальний Восток, он служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации в приморской Черниговке. Во время беседы с Baza, один из коллег летчика, который знал его три года, охарактеризовал его как человека, который «совершал необдуманные поступки». По его словам, Кузьминов просил давать ему только «мирные задания», так как по моральным соображениям не хотел выходить на боевые задачи. Один из сослуживцев пилота уверен, что он не брался за серьезные полеты, так как боялся за свою жизнь.

«Он психологически был очень слаб. Не знаю, как человеку с такой психикой могли доверить военную технику. Но пилотом он был хорошим, а пилоты сейчас нужны, поэтому его, скорее всего, и не отстраняли», — заявил друг Кузьминова.

По данным «Страна.ua», украинская разведка связалась с Кузьминовым еще во время службы на Дальнем Востоке. Накануне похищения вертолета они обсудили условия.

«Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать мой перелет», ― утверждает Кузьминов.

Кроме этого, как пишет Baza, украинская сторона заранее перевезла через границу семью пилота. Мать летчика в январе 2023 года взяла отпуск и сказала коллегам, что хочет съездить к родственникам и будет без связи. После окончания отпуска она так и не вернулась. Знакомый женщины предположил, что именно она могла подговорить сына бежать на Украину.

По данным Baza, у Кузьминова во Владивостоке осталась девушка, которой он ничего не рассказал о своих планах.

Кто был на борту

Baza сообщает, что вместе с пилотом против своей воли на Украину отправились бортовой техник Никита и штурман Хуршед. Им было около 28 лет, они служили вместе с Кузьминовым.

Никита, по данным Telegram-канала, — выпускник воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Хуршед — гражданин Таджикистана, который приехал в Россию по обмену, решил остаться и окончил Сызранское летное училище. Их судьба остается неизвестной.

В Министерстве обороны РФ заявили, что информация о личностях двух членов экипажа является недостоверной, так как в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только граждане Российской Федерации. Военное ведомство ранее не комментировало предполагаемый угон вертолета, но назвало его пропавшим без вести. В Кремле ситуацию также комментировать не стали.