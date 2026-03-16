В Госдуме решили ускорить выдачу исполнительных листов на взыскание долгов

Исполнительный лист должен вручаться взыскателю долга в течение пяти дней после решения суда. Законопроект об установлении такого срока внесли в Госдуму ее вице-спикер Вячеслав Даванков и замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, текст документа размещен в базе данных ГД.

В пояснительной записке говорится, что поправки во все три процессуальных кодекса — Арбитражный, Гражданский и Административный — призваны заполнить пробел в действующем законодательстве и создать единые правила для судопроизводства.

Сейчас выдача исполнительного листа предусмотрена после вступления решения в законную силу или сразу при немедленном исполнении, но предельный срок не установлен. Зачастую взыскателям приходится подолгу ждать, хотя нынешний уровень цифровизации позволяет решать вопрос оперативно, утверждают авторы законопроекта.

Они отметили, что попытки ограничить срок выдачи исполнительного листа уже предпринимались, но ни к чему не привели. В нынешней инициативе учтен положительный опыт Казахстана, где судам на эту процедуру отводится три рабочих дня.

Параллельно Госдума ведет работу по установлению мер для защиты имущества социально уязвимых категорий граждан от взыскания долгов: так, был принят законопроект, запрещающий изымать у многодетных семей земельные участки, предоставленные им в рамках соцподдержки, в том числе в долевой собственности.

Ранее Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора с 7% до 12%.