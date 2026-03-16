Семиклассник напал с ножом на одноклассника в школе в Подмосковье

Baza: в Подмосковье подросток с ножом напал на одноклассника в школе

В подмосковном поселке Свердловский подросток поссорился с одноклассником и трижды ударил его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в школе. По предварительной информации, семиклассник поссорился со сверстником перед началом урока, схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Пострадавший получил не менее трех ножевых ранений, он госпитализирован, подробности о состоянии мальчика неизвестны.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Пермском крае после нападения семиклассника на сверстника возбудили дело. Подросток принес в образовательное учреждение нож и атаковал другого школьника. В результате пострадавший получил тяжелые травмы, его доставили в больницу в городе Березники.

Ранее подросток из Свердловской области пришел в школу с пистолетом и ножами.