Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Семиклассник напал с ножом на одноклассника в школе в Подмосковье

Baza: в Подмосковье подросток с ножом напал на одноклассника в школе
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном поселке Свердловский подросток поссорился с одноклассником и трижды ударил его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в школе. По предварительной информации, семиклассник поссорился со сверстником перед началом урока, схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Пострадавший получил не менее трех ножевых ранений, он госпитализирован, подробности о состоянии мальчика неизвестны.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Пермском крае после нападения семиклассника на сверстника возбудили дело. Подросток принес в образовательное учреждение нож и атаковал другого школьника. В результате пострадавший получил тяжелые травмы, его доставили в больницу в городе Березники.

Ранее подросток из Свердловской области пришел в школу с пистолетом и ножами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
