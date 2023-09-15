«Без должности, но уже на работе». Суровикина заметили в Алжире

Генерал Сергей Суровикин приехал в Алжир в составе делегации Минобороны РФ, сообщают «Известия». Источник «Коммерсанта» предполагает, что поездка может быть связана с возможным назначением Суровикина на должность, имеющую отношение к «работе на восточном направлении». О деталях поездки — в материале «Газеты.Ru».

Издание «Известия» со ссылкой на источник сообщило, что бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации Министерства обороны России.

«Официально это не военный визит, а межправительственная встреча, в ходе которой предлагают системы вооружения», — уточнил собеседник «Известий».

По данным источника, Суровикин присутствует на встрече в качестве почетного гостя, его должность не указана. При этом на встрече обсуждают системы вооружения высокопоставленные офицеры, которые сами применяли указанное оружие в зоне военной операции.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник также подтверждает визит Суровикина в Алжир. Поездку генерала источник издания связывает с тем, что руководство России «придает большое значение» внешней политике на восточном направлении.

«Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне, и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении», — отметил источник «Ъ».

Фотографии Суровикина, посещающего мечеть Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране, были опубликованы в социальных сетях. В посте на странице алжирской мечети подчеркивается, что гостей принял имам.

13 сентября блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию военачальника на фоне, предположительно, флагов Алжира и заявил об отъезде генерала за границу.

«Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе. На фото явно не Россия, детективы поймут», — написал он.

Исчезновение и новая должность

Около года Суровикин командовал Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения СВО. В мае 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что генерал будет курировать диалог между ВС РФ и частной военной компанией в вопросе поставок боеприпасов. Через месяц — 23 июня — Суровикин опубликовал видео, на котором обращался к бойцам «Вагнера» и просил остановить мятеж. 24 июня он исчез из публичного пространства. В сети распространилась информация, что Суровикин находится в СИЗО, так как он якобы знал о предстоящем мятеже.

Дочь генерала Вероника в беседе с Telegram-каналом Baza заявила, что ее отца никто не арестовывал и он находится на своем рабочем месте. Эту информацию подтвердил и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Он сообщил, что военачальника нет в «Лефортово» или других следственных изоляторах.

22 августа РБК со ссылкой на источники сообщило, что Суровикина сняли с должности. Источник издания добавил, что увольнение произошло в связи с переходом на другую работу. После этого депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую должность» по СНГ.

Издание EADaily со ссылкой на Совет министров обороны СНГ писало, что Суровикина назначали на должность главы координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. По данным издания, кандидатуру генерала поддержали единогласно.