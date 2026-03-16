Масштабная атака на Москву, пожар на Кубани, взрывы над Ярославлем. Над РФ сбили больше сотни дронов

ВСУ ночью попытались совершить новую массированную атаку беспилотников на российские регионы. Всего средствами ПВО сбиты 145 дронов, включая 46 БПЛА, летевших на Москву. В столице повреждений нет, однако из-за ограничения работы аэропортов задержаны десятки рейсов. На Кубани дрон вызвал пожар на нефтебазе. В Ярославле из-за беспилотной опасности перекрыли выезд из города, жители сообщали о работе ПВО.

В ночь на 16 марта Вооруженные силы Украины провели новую массовую атаку беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, всего средствами противовоздушной обороны (ПВО) c 23:00 до 8:00 сбиты 145 дронов, в том числе 46 БПЛА, летевших на Москву. Позже мэр столицы Сергей Собянин объявил об уничтожении еще двух дронов.

В Москве о каких-либо повреждениях или пострадавших не сообщается. Глава города рассказал, что на местах падений обломков работают специалисты экстренных служб. Однако работу аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ограничивали — как писали в пресс-службе Росавиации, эти воздушные гавани принимали и отправляли самолеты «по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства». В результате задержаны оказались более 20 рейсов . Об отмене ограничений было объявлено в 8:52, однако спустя 20 минут в Домодедово их ввели вновь.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками FP-1 с дальностью полета до 1200 км.

«БПЛА запускаются из трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Беспилотники летят небольшими «стаями» по 8–10 штук. Атаки ведутся волнами. Дроны длиной 3,5 метра способны нести на себе до 50 кг взрывчатки»,

— добавляет издание.

Также канал со ссылкой на местных жителей пишет, что ночью взрывы были слышны над подмосковными городами Одинцово, Домодедово, в пригороде Дубны и в Истринском районе.

Попытки ВСУ ударить по столице продолжаются третий день. Суммарно за выходные и прошедшую ночь «силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА », написал Собянин.

Удар по нефтебазе

В Краснодарском крае украинские беспилотники ударили по нефтебазе, вызвав пожар, рассказали в оперативном штабе региона:

«В промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы».

Предварительно, никто не пострадал. Пожар тушат четыре расчета, в том числе специалисты МЧС России.

Об уничтожении дронов над Севастополем сообщил губернатор Михаил Развожаев. Силы ПВО сбили как минимум две воздушных цели, гражданские объекты не пострадали.

По данным SHOT, звуки взрывов были слышны в Ярославле — в центре города и на его юге.

«Некоторые жители утверждают, что слышали звук мотора от пролетающего БПЛА в небе. Всего на данный момент было не менее трех взрывов . Более 16 часов в аэропорту Ярославля действуют ограничения на выпуск и посадку воздушных судов. Предварительно, ПВО уничтожает беспилотники-камикадзе в небе над городом», — пишет канал.

Кроме того, утром в связи с беспилотной опасностью МЧС России объявило о перекрытии выезда из Ярославля в сторону Москвы по трассе М-8, пишет «Ярсми». Позже в Минобороны России уточнили, что всего в Ярославской области за ночь уничтожили 11 дронов.

В Ульяновской области системы ПВО сбили пять беспилотников, после чего место падения обломков нашли на территории Чердаклинского района, сообщил глава региона Алексей Русских. Никто не пострадал.