Девять российских военных внесены в санкционный список Евросоюза

ЕС внес девять российских военных в санкционный список по Украине

Евросоюз внес девять российских военных в список персональных санкций по Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

В мотивационной части говорится, что эти граждане, включая высокопоставленных военачальников, способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Их активы заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Они также подпадают под запрет на поездки в страны члены-объединения.

16 марта глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав министерств иностранных дел стран ЕС сообщил, что Европейский союз введет санкции в отношении бывшего французского военного, ныне являющегося франко-российским журналистом и волонтером Адриана Боке. По словам Барро, Боке несет ответственность за кампании по дезинформации в Европе и Африке.

Кроме того, в санкционные списки могут попасть 29 физических лиц из сферы спорта и культуры.

Ранее суд сделал выговор Совету ЕС за неснятие санкций с россиянки.