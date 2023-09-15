Ким Чен Ыну показали космодром и военный завод. Чем Россия и КНДР могут помочь друг другу

Ким Чен Ын осматривает многоцелевой истребитель Су-57 в цехе окончательной сборки самолетов Су-35 и Су-57 авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, 15 сентября 2023 года

Путин назвал военно-техническое сотрудничество России и КНДР перспективным, а слухи об отправке северокорейских добровольцев на спецоперацию — чушью. Чем Москва и Пхеньян могут помочь друг другу, зачем Ким Чен Ыну показали производство военной и гражданской авиации, и как может выглядеть сотрудничество стран в космической сфере — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Почти никаких подробностей о переговорах в сфере военно-технического сотрудничества двух стран в публичном пространстве так и не оказалось. По этим причинам о каких-либо достигнутых договоренностях можно судить на данном этапе только в виде версий и гипотез. В этом плане, возможно, целесообразно выделить лишь возможные области ВТС, в которых заинтересована та или другая сторона.

К примеру, о том, в каких сферах хотят сотрудничать Россия и КНДР, можно судить даже по тем местам на территории РФ, в которых побывал во время своего визита Ким Чен Ын. В частности, северокорейский лидер посетил космодром Восточный. Это может свидетельствовать о заинтересованности КНДР в освоении околоземного космического пространства, причем как в его гражданской, так и военной части. Говорилось и о заинтересованности КНДР в полете северокорейского космонавта.

Вполне возможно, что это произойдет по китайскому варианту. То есть на основе российского опыта и технологий в КНДР построят космодром для запуска пилотируемых космических кораблей, соорудят центр подготовки космонавтов, освоят технологии создания космических аппаратов.

Первые корейские космонавты, скорее всего, будут подготовлены в России, но именно они в космос не полетят. Полетит только тот астронавт, который будет учиться на территории Северной Кореи у собственных инструкторов КНДР (именно по такому пути пошел в свое время Китай).

Понятен и визит Ким Чен Ына в Комсомольске-на-Амуре, где он осмотрел филиал ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина» (КнААЗ). Северокорейский лидер осмотрел агрегатно-сборочное производство и цех окончательной сборки многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35 и многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57.

Также Ким Чен Ыну показали площадку другого предприятия — производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев», где собирается новая версия гражданского лайнера Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих на российские. Сейчас там идут испытания SJ-100 с российскими системами, а лайнеры с отечественными двигателями ПД-8 готовят к дальнейшим тестированиям.

На аэродроме Дземги (аэродром совместного базирования авиации Минобороны и экспериментальной авиации КнААЗ) северокорейскому лидеру продемонстрировали полет истребителя Су-35.

Визит Ким Чен Ына в Комсомольск-на-Амуре более чем ясно продемонстрировал интерес северокорейского лидера к возможным закупкам истребителей Су-35 и гражданских лайнеров Sukhoi Superjet 100. Скорее всего, в данном случае можно говорить разве что о количественных показателях этих поставок, поскольку Ким Чен Ыну необходимо обновить парк военной и гражданской авиации.

Что касается российского интереса в сфере военно-технического сотрудничества с КНДР, то он, скорее всего, концентрируется на возможных поставках северокорейских боеприпасов.

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Что касается появления 100 тыс. северокорейских бойцов на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, то подобный вариант сотрудничества представляется весьма и весьма маловероятным событием. Эти слухи уже опроверг Владимир Путин, назвав их «полной чушью», сообщает «Интерфакс». И предположение это противоречит чисто практическим условиям.

Первое и самое главное – вопрос о власти. Представим себе гипотетическое прибытие северокорейских бойцов на линию боевого соприкосновения. Кому они будут подчинены? Оперативно российским командирам? Маловероятно, чтобы на это согласился Ким Чен Ын. Северокорейскому контингенту будет выделена самостоятельная полоса боевых действий? На это вряд ли согласится военно-политическое руководство в Москве. Но пока подобные вопросы не обсуждались и не ставились даже на экспертном уровне.

Также сильно преувеличенными можно считать слухи, распространяемые некоторыми западными СМИ, о возможной передаче ракетных подводных крейсеров стратегического назначения ВМФ России корейской стороне.

В Москве неоднократно заявляли о строгом соблюдении российскими властями санкций Совета Безопасности ООН и международного режима нераспространения ядерного оружия.

Одно можно сказать точно, что и Москва, и Пхеньян на данном этапе заинтересованы в расширении и углублении военно-технического сотрудничества, причем для обеих сторон оно наверняка будет весьма и весьма взаимовыгодным. Как уже писала «Газета.Ru», вполне возможно, часть расчетов за приобретение вооружения и военной техники будет осуществляться на основе бартерных сделок. Например, КНДР передает России боеприпасы, а РФ поставляет Северной Корее образцы вооружения и военной техники. И организует передачу технологий, в которых заинтересован Пхеньян.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию. После переговоров российского и северокорейского президентов 13 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пхеньян намерены строить двусторонние отношения, исходя из собственных интересов и вне зависимости от реакции третьих стран.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).