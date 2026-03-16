Собянин поделился подробностями о тестировании беспилотного поезда в метро

Собянин: беспилотный поезд в метро Москвы преодолел более 1000 км по БКЛ

Беспилотный поезд метро «Москва» к текущему моменту преодолел расстояние более 1000 км по Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, тестирование инновационного состава будет проходить в несколько этапов.

«К концу этого года беспилотный поезд начнет регулярно курсировать без пассажиров по БКЛ с другими составами, соблюдая стандартные интервалы столичного метро, 90 секунд в самые востребованные часы», — уточнил глава города.

Тестирование беспилотного поезда в метро Москвы запустили два месяца назад. Испытания состава проходят без пассажиров, при этом в кабине в соответствии с требованием закона находится машинист для контроля.

9 февраля Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в Москве планируют до 2032 года удвоить протяженность линий метрополитена. Всего власти хотят построить 34 новые станции и 83 км линий метро. Ожидается, что по истечении указанного срока протяженность линий Московского метрополитена с учетом Московского центрального кольца вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом.

Ранее Путин пошутил о чертях в московском метро.