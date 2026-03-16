Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Собянин поделился подробностями о тестировании беспилотного поезда в метро

Юрий Кочетков/РИА Новости

Беспилотный поезд метро «Москва» к текущему моменту преодолел расстояние более 1000 км по Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, тестирование инновационного состава будет проходить в несколько этапов.

«К концу этого года беспилотный поезд начнет регулярно курсировать без пассажиров по БКЛ с другими составами, соблюдая стандартные интервалы столичного метро, 90 секунд в самые востребованные часы», — уточнил глава города.

Тестирование беспилотного поезда в метро Москвы запустили два месяца назад. Испытания состава проходят без пассажиров, при этом в кабине в соответствии с требованием закона находится машинист для контроля.

9 февраля Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в Москве планируют до 2032 года удвоить протяженность линий метрополитена. Всего власти хотят построить 34 новые станции и 83 км линий метро. Ожидается, что по истечении указанного срока протяженность линий Московского метрополитена с учетом Московского центрального кольца вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом.

Ранее Путин пошутил о чертях в московском метро.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
