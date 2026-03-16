Евродепутаты не смогли найти Иран на карте, но хотят отправить туда боевые корабли

Депутаты Европарламента не смогли найти Иран на контурных картах мира, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях и СМИ. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что французским политикам нет нужды знать географию, ведь их решения несамостоятельные. Скандал разгорелся на фоне обсуждений отправки европейских кораблей в Ормузский пролив, Франция в этой дискуссии наиболее активна.

Депутаты Европарламента (ЕП) угодили в скандал, поскольку даже после начала операции США и Израиля на Ближнем Востоке не смогли найти Иран на контурной карте мира без подписей. Об этом сообщает французская газета Le Parisen.

«Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия… Некоторые депутаты Европарламента, опрошенные <…> в начале марта, ошибочно приняли эти страны за Иран. В коридорах Европейского парламента в Страсбурге в начале марта их попросили найти эту ближневосточную страну на пустой карте»,

— пишет издание.

Уточняется, что видео с этим опросом показали еще 2 марта в программе Quotidien французского телеканала TMC, однако широко распространяться в социальных сетях они начали только сейчас.

«Депутат Европарламента от Социалистической партии [Франции] Эмма Рафович указывает на Болгарию, а ее коллега из партии «Возрождение» Фабьенн Келлер предлагает Турцию. Что касается депутата Европарламента от «Зеленых» Мари Туссен, то после долгих колебаний она выбирает Афганистан. Давид Корман, также депутат Европарламента от «Зеленых», считает, что нашел ответ, указывая на Саудовскую Аравию», — пересказывает Le Parisen содержание видео.

В свое оправдание евродепутат Дэвид Корманд признал:

«У нас нет врожденных знаний, мы делаем все, что в наших силах. Есть много предметов, которые нам нужно изучить, мы не ходячие энциклопедии, но мы делаем все возможное, чтобы быть в курсе событий».

Газета также приводит комментарии французов, которые обвинили депутатов ЕП в невежестве и призвали отстранить их от должностей. Один человек обратил внимание, что часть опрошенных политиков старше 50 лет, а потому проблему нельзя списать на деградацию системы образования. «Они просто глупы», — резюмирует комментатор.

Депутат Манон Обри, которая безошибочно показала Иран на карте, после скандала с ее коллегами написала:

«Эти ошибки были бы смешны, если бы Европейскому парламенту не приходилось принимать решения по поводу продолжающейся войны... Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются ее осудить!»

«Французским политикам не надо знать географию»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии «Газете.Ru» шуточно отметил, что в текущей обстановке французским политикам просто незачем знать географию. По его словам, руководство США «очень жестко в свое время обрезало» европейские государства от принятия самостоятельных международно-политических решений.

«Сейчас французским политикам и французским депутатам не нужно знать, где что находится, потому что они настолько деградировали и настолько их место определено только в границах Франции, что отсутствует необходимость для этих людей просто банально знать, где что находится»,

— сказал парламентарий.

Милонов добавил, что, если французские политики начнут изучать географию, они почувствуют «фантомные боли», поскольку «кое-кто из них все-таки помнит французскую историю и понимает, насколько сейчас ущербной Франция выглядит». По словам депутата, если Париж захочет узнать, как живут бывшие колонии страны, он может обратиться в Африканский корпус России.

Европа готовится отправить флот

Скандал разгорелся на фоне обсуждения странами Евросоюза возможности отправки кораблей на Ближний Восток. Франция выдвигает большинство инициатив по этому вопросу. Так, еще 9 марта президент республики Эммануэль Макрон объявил, что страна направит «около дюжины» кораблей, в том числе авианосец , в Средиземное и Красное моря и, потенциально, в Ормузский пролив для защиты ближневосточных государств от ответных ударов Ирана, а также чтобы «гарантировать свободу навигации и безопасность судоходства».

Параллельно с этим, по данным агентства Reuters, Париж активно продвигает идею по созданию коалиции стран, чьи корабли должны будут сопровождать гражданские суда при прохождении через пролив. Тем не менее «обстановка не позволяет разворачивать войска», а потому пока инициатива носит исключительно дипломатический характер, пишет Reuters.

В то же время МИД Франции опроверг немедленную отправку кораблей на защиту Ормузского пролива. Париж пока не готов принять такое решение.

«Позиция не изменилась: она оборонительная»,

— написали представители министерства в соцсети X.

По информации портала Arab News, силы Франции в регионе составляют восемь военных кораблей, два вертолетоносца и авианосец Charles de Gaulle с истребителями Rafale. Утверждается, что на защиту Кипра от атак Ирана свои флоты направят Испания, Италия, Нидерланды и Греция.

15 марта на заседании Совета Евросоюза Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что страны объединения могут расширить мандат операции Aspides, что позволит все-таки направить корабли в Ормузский пролив.