Число беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве, достигло 50

Собянин: число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до 50

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Мах.

Таким образом, общее количество беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве, с начала суток достигло 50.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы атаки БПЛА в московских аэропортах Шереметьево и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Только за эту ночь на подлете к Москве было сбито 48 украинских беспилотников. Взрывы были слышны в районе Одинцово и Домодедово. О звуках пролетающих дронов сообщили жители Дубны и Истринского района.

До этого депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российской армии необходимо нанести по Украине массированный удар после того, как украинские военные в течение двух дней запустили по Москве около 250 беспилотников. По его словам, ответ должен быть таким, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому потом «было тяжело подняться».

