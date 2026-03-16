Число беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве, достигло 50

Собянин: число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до 50
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Мах.

Таким образом, общее количество беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве, с начала суток достигло 50.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы атаки БПЛА в московских аэропортах Шереметьево и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Только за эту ночь на подлете к Москве было сбито 48 украинских беспилотников. Взрывы были слышны в районе Одинцово и Домодедово. О звуках пролетающих дронов сообщили жители Дубны и Истринского района. По данным

До этого депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российской армии необходимо нанести по Украине массированный удар после того, как украинские военные в течение двух дней запустили по Москве около 250 беспилотников. По его словам, ответ должен быть таким, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому потом «было тяжело подняться».

Ранее было раскрыто место запуска беспилотников, пытавшихся атаковать Москву.

 
