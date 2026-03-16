Стало известно, почему Шон Пенн проигнорировал вручение «Оскара»

Голливудский актер Шон Пенн пропустил церемонию вручения кинопремии «Оскар» и не получил присужденную ему награду за лучшую роль второго плана, потому что уехал на Украину. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с планами звезды.

По их словам, Пенн еще в конце прошлой недели запланировал поездку в Европу и на Украину. Что именно он собирался там делать и куда конкретно отправиться внутри страны, собеседники NYT не знают.

Шон Пенн начал часто и подолгу бывать на Украине после начала СВО в 2022 году и снял там документальный фильм «Сверхдержава». Он подружился с украинским лидером Владимиром Зеленским и отдал ему одного из своих «Оскаров», заявив, что заберет статуэтку обратно после завершения конфликта, а также хотел переплавить награду на пули для ВСУ.

Пенн известен общественно-политической активнстью: в 2002 году он выступал против решения президента США Джорджа Буша вторгнуться в Ирак, в 2005 году лично управлял спасательной лодкой в пострадавшем от урагана «Катрина» Новом Орлеане, а в 2010 году основал организацию Core для создания лагеря для перемещенных лиц на Гаити.

Номинация на «Оскар» за роль в триллере «Битва за битвой» стала шестой в карьере 65-летнего актера, а награда — третьей. В ходе церемонии объявлявший победителя Киран Калкин получил статуэтку от его имени, заявив, что Пенн «не смог присутствовать или не захотел».

NYT отмечает, что за роль Пенн удостоился премии BAFTA и награды Гильдии киноактеров, но и эти церемонии тоже проигнорировал.

