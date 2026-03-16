Тренер сборной России назвал оборону «Спартака» проблемой всей команды

Тренер сборной России Николай Писарев назвал большое количество пропущенных мячей «Спартака» проблемой всей команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Столько мячей, пропущенных «Спартаком», — это не только проблема обороны. Это проблема всей команды. Потому что в современном футболе обороняется вся команда. 12 пропущенных мячей с момента возобновления сезона — это очень много», — заявил Писарев.

После возобновления сезона команда в четырех матчах пропустила 12 мячей.

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл на выезде «Зениту». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. При назначении второго пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице красно-белые расположились на шестой строчке, набрав 35 очков. В следующем туре «Спартак» 22 марта сыграет с «Оренбургом».

Ранее экс-футболист «Спартака» Андрей Чернышов призвал клуб назначить Станислава Черчесова на пост тренера.