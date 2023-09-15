«Публичное унижение»: фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за работу с Навкой

Известная фигуристка, двукратный призер чемпионата Европы в танцах на льду Маргарита Дробязко указом президента Литвы лишена гражданства за выступление в шоу Татьяны Навки — супруги пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» назвала ситуацию абсурдом и допустила, что Дробязко теперь без проблем получит российский паспорт. А Татьяна Тарасова заявила о «публичном унижении» Дробязко со стороны литовских властей.

Президент Литовской республики Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Об этом сообщает Delfi. Родившаяся в Москве Дробязко в качестве исключения получила литовский паспорт в 1993 году за заслуги перед страной, которую она представляла на чемпионатах мира и пяти Олимпийских играх.

Сама фигуристка заявила, что не приемлет подобное решение руководства страны.

«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, то совершенно очевидно, что это не мой путь»,

— написала Дробязко в своих социальных сетях.

Причиной лишения спортсменки литовского гражданства стало участие Дробязко и ее супруга и многолетнего партнера на льду Повиласа Ванагаса в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, супруги Дмитрия Пескова — пресс-секретаря РФ Владимира Путина. В Литве это сочли работой на российское государство.

При этом Дробязко и Ваганас сотрудничают с Навкой с 2019 года: они участвовали в постановках «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». Резкую реакцию литовских политиков вызвала подготовка спортсменов к шоу «Лебединое озеро», где фигуристка играет роль черного лебедя, а ее супруг — колдуна.

Примечательно, что Ванагас в любом случае остается гражданином Литвы, так как родился на территории Литовской ССР. Дробязко получила литовский паспорт лишь после распада СССР.

Этой весной литовский Сейм принял поправки, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения, — именно по этой процедуре Дробязко получила паспорт.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала решение литовских властей и похвалила Дробязко за ее заявление, подчеркнув, что фигуристку попросту унижают.

«Маргарита поступает абсолютно правильно, что выступает в своей социальной сети с таким заявлением. Какое право они имеют у нее что-то отбирать? Что она, по их мнению, делает не так?

Ей и Повиласу Ванагасу предлагают работу. Они успешно эту работу принимают. На каком основании у нее хотят все отнять? В Литве вообще не развивается фигурное катание.

Считаю это публичным унижением со стороны властей Литвы в адрес Маргариты Дробязко. Просто ужасно», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова посочувствовала Литве из-за того, что страна теряет спортсменку, приносившую ей медали. Она допустила, что при желании Дробязко без проблем получит российский паспорт.

«То, что сейчас прибалтийские страны заявляют, они выполняют по отношению к нам.

Но обидно за страну — человек, который приносил ей медали, лишается гражданства из-за того, что выступал в ледовых шоу в России.

Она же ничего плохого не говорила про свою страну, ничего плохого не делала. Просто участвует в шоу, только и всего. Стало ли катализатором ее заявление о том, что она не предаст Россию ради литовского паспорта? Думаю, да. Она же столько лет живет в России, работает, ее здесь очень любят. Жалко, что в Литве к ней так относятся. А лишать гражданства за то, что она живет в России и участвует в шоу, — это просто абсурд. Сможет ли она получить российское гражданство? Она же родилась в Москве, конечно, сможет», — заключила Журова.