Президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь другие страны в украинский конфликт, поскольку он «не достиг целей, которые ему диктовали извне». Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, его слова приводит ТАСС.

«Украинский народ оказался под влиянием человека, который уже четыре года ведет эту страну к неизбежной войне и постоянно настаивает на продолжении этого пути. Учитывая, что он не достиг целей, которые ему диктовали другие, он каждый раз пытается вовлечь в конфликт другие страны», — сказал Багаи в ходе брифинга.

Он отметил, что Тегеран не играл никакой роли и не вмешивался в конфликт на Украине.

«Они повторяют обвинение в том, что Иран якобы принимает участие в украинском конфликте. Сейчас они только усложняют собственную проблему», — сказал представитель иранского МИД.

Багаи добавил, что Зеленский хочет вовлечь украинцев и в конфликт с Ираном. По его мнению, Киев может стать соучастником «агрессии США и Израиля против Ирана». Дипломат подчеркнул, что Украина в случае вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке понесет за собой международную ответственность.

Ранее Трамп назвал Зеленского последним человеком, в чьей помощи нуждаются США.