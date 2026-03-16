«Бутырка» подала в суд на 25 заключенных

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве, известное как «Бутырка», подало иск в Арбитражный суд против 25 заключенных. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

В списке ответчиков фигурирует ряд известных персон, в разное время содержавшихся в «Бутырке»: художник Григорий Мумриков, экс-гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов, бывший топ-менеджер Инвестбанка Владимир Гезин, бывший глава АНО «Арена-2018» Олег Галай, экс-глава ИТ-управления Росреестра Александр Бибиков, экс-глава оборонного ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

Заявление пока не принято к производству, подробности не известны.

Бутырская тюрьма — самая крупная в Москве, центральная пересыльная тюрьма в дореволюционной России. Располагается в Тверском районе ЦАО на Новослободской улице, близ Бутырской заставы, от которой учреждение и получило свое название. Здание тюрьмы числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры. В настоящее время используется как крупнейший следственный изолятор Москвы.

Ранее стало известно, что с театра Кадышевой требуют через суд более 2 млн рублей.

 
