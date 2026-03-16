Российский дрон-камикадзе упал на Майдане в Киеве

Упавший на Майдане в Киеве российский дрон «Ланцет» использовал ИИ и mesh-модем
Российский дрон-камикадзе «Ланцет», обломки которого обнаружили на Майдане в центре Киева, мог использовать искусственный интеллект и mesh-модем. Об этом сообщил Telegram-канал «Война история оружие».

Украинские ресурсы опубликовали фотографии обломков «Ланцета», который атаковал монумент Независимости. На крыльях барражирующего боеприпаса заметны круги зеленого и оранжевого цвета.

«Это может говорить о том, что ланцет получит искусственный интеллект для навигации и взаимодействия «в рое», — отмечается в сообщении.

Кроме того, автор канала обратил внимание на дальность долетевшего до Киева «Ланцета» и допустил, что беспилотник получил mesh-модем.

При использовании mesh-сети модемы на беспилотниках одновременно выступают и передатчиками, и ретрансляторами. В воздухе БПЛА формируют цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.

19 января в компании «Рособоронэкспорт» сообщили, что с начала специальной военной операции «Ланцеты» уничтожили более четырех тысяч единиц техники Вооруженных сил Украины.

Ранее комплекс «Ланцет-Э» получил разрешение на поставки за границу.

 
