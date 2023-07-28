Военная операция на Украине. День 520-й

Администрация США намерена начать поставки американских танков M1 Abrams на Украину в сентябре, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
США отправляют старые модели M1A1 вместо более новых модификаций A2, на поставки которых на Украину потребовались бы годы, уточняют журналисты.
❗️ВСУ шесть раз за час обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике ТАСС. Трижды за два часа был обстрелян Донецк, передает агентство.
Мэр Москвы Сергей Собянин: Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет.