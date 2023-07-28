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Политика

Военная операция на Украине. День 520-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 520-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Минобороны сообщило, что средства ПВО пресекли попытку атаки Украины по объектам в Подмосковье. По словам Собянина, на Москву была предпринята атака украинского беспилотника. В сентябре США намерены начать поставки Киеву танков M1 Abrams. ВСУ обстреливают территорию ДНР и Донецк. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:15

Администрация США намерена начать поставки американских танков M1 Abrams на Украину в сентябре, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

США отправляют старые модели M1A1 вместо более новых модификаций A2, на поставки которых на Украину потребовались бы годы, уточняют журналисты.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:10

❗️ВСУ шесть раз за час обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике ТАСС. Трижды за два часа был обстрелян Донецк, передает агентство.

8:05

8:01

Мэр Москвы Сергей Собянин: Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и прочими событиями в мире.

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Мэр Москвы Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника
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